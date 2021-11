Der US-amerikanische Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler erhielt 2015 den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. In seinen Filmen beschäftigt sich Lee mit gesellschaftspolitischen und sozialen Themen.

Der 1957 in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, geborene Künstler behandelt vor allem Rassismus-Themen, bezogen auf die afroamerikanische Bevölkerung der USA. Spike Lee ist Mitbegründer des Ende der 1980er Jahre entstandenen "New Black Cinema". Mit seiner Regiearbeit für den Streifen "She's Gotta Have It" von 1986 legte er den Grundstein für eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Underground-Filmen dieses Genres.