Trotz Corona-Pause: Beeindruckendes Programm bei den Filmfestspiele in Cannes

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wird das Filmfestival in Cannes vom 6. Juli bis 17. Juli 2021 an der Côte d'Azur stattfinden. Mit 61 Filmen wartet das Festival mit einem starken Programm auf, wie die Festivalleitung kürzlich bekannt gab: "Wir haben eine gute Nachricht: die Rückkehr der Gäste in die Kinosäle auf der ganzen Welt", so Festivalleiter Thierry Fremaux. "Und wir haben noch eine gute Nachricht: dieses Festival."

4 Regisseurinnen und 20 Regisseure bewerben sich im Wettbewerb um die Golden Palme, den begehrten Hauptpreis der Festivals. Darunter befinden sich auch einige Regisseure aus Hollywood, unter anderem Wes Anderson mit "The French Dispatch", Paul Verhoeven mit "Benedetta" und Sean Penn mit "Flag Day", seinem neuesten Film.

Oft verschoben: Wes Andersons "The French Dispatch" ist besonders unter Arthouse-Fans heißt ersehnt.

Auch viele französische Regisseure konkurrieren um die Goldene Palme. Darunter die Regisseurinnen Mia Hansen-Love mit "Bergmann Island", Julia Ducournau mit "Titane" und Catherine Corsini mit "La Fracture". Jacques Audiard bewirbt sich mit Les Olympiades um die Gunst der Juroren, François Ozon mit "Tout s'est bien passé" und Leos Carax, der das Festival eröffnet, mit der Musical-Komödie "Annette", seinem ersten Film seit einem Jahrzehnt. Es ist sein erstes Werk auf Englisch. Marion Cotillard und Adam Driver spielen darin die Hauptrollen.

Nach der Pandemie

Die Organisatoren eines der weltweit wichtigsten Filmfestivals wählten ihr Programm aus 2300 Einreichungen aus, rund 500 mehr als in den vorherigen Jahren. In diesem Jahr findet es zum 74. Mal statt,nachdem es letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. 2020 fand lediglich eine symbolische "Mini"-Ausgabe des Festivals im Oktober statt.

Pünktlich zum Start des Filmfestivals will die französische Regierung einige weitere Corona-Einschränkungen im Land aufheben. Die Organisatoren betonen, dass gewisse Vorsichtsmaßnahmen trotzdem nötig sein werden: Besucher müssten alle zwei Tage einen negativen Coronatest vorweisen oder den Nachweis erbringen über eine vollständige Impfung. Trotzdem seien sie zuversichtlich, dass auch große Abendessen und öffentliche Vorführungen an den Stränden der Stadt möglich sein werden.

Besucherinnen posieren vor dem Festivalpalast in Cannes auf dem roten Teppich

Ein internationales Festival

Nicht nur Filme aus den USA und Frankreich sind in Cannes vertreten. Auch der iranische Regisseur und zweifacher Oscar-Gewinner Asghar Farhadi kehrt zum Festival zurück. Er zeigt seinen Film "A Hero". Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikov, der schon seit Jahren von der russischen Justiz verfolgt wird, nimmt mit "Petrov's Flu" am Wettbewerb teil. Er entwickelte den Film während seines Hausarrests in den Jahren 2017 - 2019. Die Ungarin Ildiko Enyedi nimmt mit "Geschichte meiner Frau" ("A Felesegem Törtenete") als vierte Frau im Bunde am Wettbewerb teil. 2017 gewann die Regisseurin mit ihrem Film "Körper und Seele" ("Teströl es lelekröl") den Goldenen Bären bei der Berlinale.

Auch Apichatpong Weerasethakul kommt mit "Memoria" zum Festival. Der thailändische Regisseur gewann schon einmal die Golden Palme. Aus dem Tschad nimmt Regisseur Mahamat-Saleh Haroun mit dem Film "Lingui" teil.

Bewertet werden die Filme von einer Jury um den US-amerikanischen Regisseur Spike Lee, der zuletzt mit seinem Film "BlacKkKlansman" (2018) und "Da 5 Bloods" (2020) von sich reden machte. Er war schon im Jahr 2020 als Präsident der Jury bekanntgegeben worden. Er ist der erste schwarze Mann, der diese Position ausfüllt.

Populärkultur außerhalb des Wettbewerbs

Spike Lee: der Moralist Dieser Mann hat eine Botschaft. Der 1957 in Atlanta, Georgia, geborene Regisseur gilt als Vorkämpfer für die Rechte der Schwarzen im Kino. In seinen Filmen erzählt er oft Geschichten von Unterdrückung und Rassismus.

Aufklärung und coole Arrangements Spike Lee stammt aus einer Lehrer-Familie. Auch seine Mutter, die starb, als Lee 20 war, war Pädagogin. Das mag den aufklärerischen Impetus vieler Filme des Regisseurs erklären. Doch Lee ist ebenso der Sohn eines Jazz-Bassisten und -Komponisten. Das sieht man seinen Filmen an: Lebensfreude, Spielwitz, musikalischer Rhythmus prägen die Werke - wie Do the Right Thing" von 1988.

Förderer schwarzer Darsteller Der Regisseur, der in seinen Filmen oft selbst als Schauspieler auftritt, hat vielen jungen schwarzen Darstellern eine Karriere im amerikanischen Film ermöglicht. Denzel Washington, hier an der Seite von Lee in "Mo' Better Blues" von 1990, ist heute einer der Top-Stars in Hollywood.

Erhitzte Gemüter Auch Lees Film "Jungle Fever" brachte ein paar heute bekannte Darsteller auf die Leinwand. Wesley Snipes und Halle Berry, mit der Spike Lee damals eine Beziehung hatte, sind heute ebenfalls etablierte Schauspieler. "Jungle Fever" ist ein Film über Beziehungskämpfe voller Emotionen.

Opus Magnum: "Malcolm X" 1992 brachte Spike Lee dann sein bis dahin teuerstes und aufwendigstes Werk in die Kinos, das all das bündeln sollte, was den Regisseur bewegte: Die Geschichte der Schwarzenbewegung in den USA wird in der Filmbiografie "Malcom X" behandelt. Denzel Washington (r.) spielt den Black-Muslim-Anführer.

Autobiografisch: "Crooklyn" Sein zwei Jahre später entstandener Film "Crooklyn", der eine Familie in den 1970er Jahren in New York zeigt, war geprägt von zahlreichen autobiografischen Verweisen. Ohne den pädagogischen Ballast eines Politepos wie "Malcom X" dominierte hier wieder Lebensfreude und Spielwitz.

Das Thema Drogen in "Clockers" Der 1995 gedrehte Film "Clockers" sprach wieder Themen an, die Spike Lee seit jeher umtreiben. Das (Über-)Leben in von Drogen und Kriminalität heimgesuchten Stadtvierteln New Yorks, die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Ethnien.

Schauspieler-Magnet 1996 erzählte der Regisseur in seinem Film "Girl 6" die Geschichte einer erfolglosen Schauspielerin, die sich nebenbei Geld bei einer Telefonsex-Hotline verdient. In kleinen Nebenrollen wirkten Größen wie Quentin Tarantino, Madonna oder Naomi Campbell mit - Zeichen für die große Popularität des Regisseurs.

Liebe zum Sport Der Basketball-Fan Spike Lee inszenierte 1998 seinen Lieblingsdarsteller Denzel Washington als begnadeten Sportler. Lee zeigt in "He Got Game" unter anderem, wie stark der Sport in den USA gesellschaftlich verwurzelt ist.

Kriminalität in New York Auch in dem 1999 entstandenen Film "Summer of Sam" wandte sich Spike Lee wieder einem seiner bevorzugten Sujets zu: der Kriminalität in New York und den Auseinandersetzungen zwischen ethnisch geprägten Banden. Angesiedelt ist der Film, der sich an einen historischen Kriminalfall anlehnt, in den 1970er Jahren.

Es bleiben noch 25 Stunden... Einen seiner stärksten Filme lieferte der Regisseur dann im Jahr 2002 ab. Edward Norton spielt in "25th Hour" einen Drogendealer, der in 25 Stunden eine siebenjährige Haftstrafe antreten muss. Ein melancholischer Blick auf die Vergänglichkeit des Lebens, der die Frage stellt, was wirklich wichtig ist.

Elegantes Unterhaltungskino "Inside Man" von 2006 zeigte, dass Spike Lee auch die Klaviatur des großen kommerziellen Kinos beherrschte. Der Thriller über einen Banküberfall ist extrem unterhaltsam, versteckt unter der Oberfläche aber auch eine Menge an typischen Spike-Lee-Themen.

Dokumentarisches und Videoclips Nach "Inside Man" inszenierte Spike Lee verstärkt Dokumentarfilme und drehte neben Werbefilmen auch immer wieder Musikvideos für große Stars der Branche. So erzählt "Off the Wall" die Geschichte des Musikers Michael Jackson, bevor dieser zum Weltstar wurde.

Berlinale-Teilnahme 2016 Bei der Berlinale 2016 präsentierte Spike Lee den Film "Chi-Raq", ein poppiges Musicaldrama um Bandenkriminalität und Straßengangs. Als Hintergrund diente dem Regisseur das klassische Drama "Lysistrata" von Aristophanes.

Der Klu Klux Klan und die Situation heute In "BlacKkKlansman" schleusen sich zwei Polizeiagenten - der eine Jude, der andere Schwarzer - in den Klu Klux Klan ein. Dieser jüngste satirische Film von Spike Lee greift zwar eine wahre Geschichte aus den 1970er Jahren auf, bezieht sich aber auch auf die heutige Situation in den USA, wo Rassismus gegenüber der Schwarzen Bevölkerung immer wieder in Gewalt umschlägt.



Bei dem Festival werden auch einige Filme außerhalb des Wettbewerbs gezeigt. Diese scheinen sich vor allen Dingen mit der Popkultur zu befassen.

Darunter befinden sich zum Beispiel eine Dokumentation über den US-amerikanischen Schauspieler Val Kilmer und ein neuer Film über die Rockband "The Velvet Underground", die in den 1960er den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte.

Die französische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg steuert einen Film über das Leben ihrer Mutter, der französischen Sängerin, Schauspielerin und Model Jane Birkin, bei.

Oliver Stone kehrt mit einem ihm gut bekannten Thema zurück: In seinem Film "JFK Revisited: Through the Looking Glass" möchte er offenbar neue Informationen über die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 bekanntgeben. Damit beschäftigte sich Stone schon in seinem Klassiker "JFK" aus dem Jahr 1991.

Die "Mutter" aller Verschwörungstheorien: der Kennedy-Mord Regisseur Oliver Stone, der sich in seinen Filmen oft mit Verschwörungen auseinandergesetzt hat, bewies 1991 in "JFK" viel Gespür für das Thema. Hier ist es Staatsanwalt Jim Garrison (Kevin Costner), der die These ablehnt, der Präsident sei von einem Einzeltäter ermordet worden. Seine Theorie: Ein weit verzweigtes Netzwerk, der "tiefe" Staat und die Waffenlobby steckten hinter dem Attentat.

Das Thema im Titel: "Zeuge einer Verschwörung" Nach den Morden an den Kennedys, dem Watergate-Skandal und dem Vietnam-Krieg waren Teile der amerikanischen Bevölkerung stark verunsichert. Filmemacher wie Alan J. Pakula griffen das in den 1970er Jahren auf. Pakula drehte seine Paranoia-Trilogie, einer dieser Filme war 1974 "Zeuge einer Verschwörung" mit Warren Beatty (r.).

Verschwörungsklassiker: "Die Unbestechlichen" So gehört natürlich auch Pakulas zwei Jahre später gedrehter Film "Die Unbestechlichen" zu den Klassikern der Verschwörungsfilme. Es ist die Geschichte der Journalisten Carl Bernstein (Dustin Hoffman) und Bob Woodward (Robert Redford). Die beiden decken ein Polit-Komplott auf, dass später als "Watergate-Skandal" in die Geschichtsbücher eingeht.

Alt und Neu: "Der Manchurian Kandidat" Gleich zweimal wurde Richard Condons "Der Manchurian Kandidat" verfilmt, 1962 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges mit Frank Sinatra und Laurence Harvey, 2004 mit Meryl Streep und Denzel Washington (unser Bild). Beim neuen Film ersetzte der Nahost-Konflikt das Thema Kalter Krieg. In der komplexen Handlung geht es um "ferngesteuerte" Morde unter Hypnose und alle möglichen Verschwörungsmythen.

Psychedelische Verschwörung: "Vanilla Sky" Auch dieser Stoff wurde zweimal verfilmt, zunächst 1997 in Spanien ("Abre los ojos" von Alejandro Amenábar), dann 2001 in Hollywood von Cameron Crowe unter dem Titel "Vanilla Sky" mit Tom Cruise und Penélope Cruz. Hier geht es nicht um eine politische Verschwörung, sondern um einen Konzern, der Menschen programmiert und steuert. Das wird zumindest angedeutet.

Ein ganzes Bündel an Verschwörungstheorien: "The Da Vinci Code" Ein moderner Klassiker des Verschwörungs-Genres (u.a. mit Tom Hanks) ist "The Da Vinci Code" (2006) nach dem Bestseller von Dan Brown. All die Verschwörungen bzw. Theorien hier aufzuzählen, die in dem Film eine Rolle spielen, würde hier zu weit führen. Es geht um Religion und Kirche, um Opus Dei und den Heiligen Gral und mehr. Das war sehr erfolgreich, mit "Illuminati" folgte eine Fortsetzung.

Verschwörungsfilme vom alten Kontinent: "Der Ghostwriter" In den USA entstanden in den letzten Jahrzehnten wohl die allermeisten Filme zum Thema. Doch auch das europäische Kino hat einiges zu bieten. Einen besonders gelungenen Film inszenierte vor zehn Jahren Roman Polanski mit Pierce Brosnan. Aber auch "Der Ghostwriter" spielt in den USA. Gedreht wurde der Film über politische Intrigen, über Außen- und Wirtschaftspolitik vor allem in Deutschland.

Europäische Verschwörungen: "Z" Ein Meister des Politfilms, in dem es nicht selten um Verschwörungen aller Art geht, ist der griechisch-französische Regisseur Constantin Costa-Gavras. Berühmt wurde er 1968 mit seinem Film "Z" (unser Bild), weitere Filme über angebliche und real existierende Verschwörungen folgten. Immer wieder entzog Costa-Gavras den Zuschauern den Boden unter den Füßen.

Deutsche Verschwörung: "23" Und auch das deutsche Kino hat sich dem Thema hin und wieder gewidmet. Besonders gut gelang das dem jungen Hans-Christian Schmid im Jahr 1998 mit dem Film "23 - Nichts ist so, wie es scheint". Ein junger Computer-Hacker (August Diehl l.) steigert sich in eine Obsession, die auf einer weltweiten Verschwörung fußt - die Zahl 23 spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein Film, der noch heute aktuell ist.

Auch das ist ein Verschwörungsfilm: "Jud Süss" Es waren antisemitische Verschwörungsfilme: Die Propaganda-Werke, die die Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 drehen ließen. Der bekannteste war "Jud Süss" mit Ferdinand Marian (Bild). Doch im Unterschied zu den hier aufgelisteten neun vorherigen Filmen, die zur Unterhaltung gedreht wurden, meinten es diese Verschwörungsfilme ernst. Sie sollten die antisemitische Hetze der Nazis bebildern.



Außerdem haben die Organisatoren in Aussicht gestellt, dass ein langerwarteter Blockbuster beim Festival in Cannes gezeigt werden könnte – es wurde allerdings schon bestätigt, dass es sich dabei nicht um den neuen James-Bond-Film "No Time To Die" handelt.

Jodie Foster erhält besondere Ehrung

Außerdem wurde bekanntgegeben, dass die US-amerikanische Schauspielerin Jodie Foster eine Goldene Ehrenpalme erhalten soll. Die zweifache Oscargewinnerin wird als Ehrengast bei der Eröffnungszeremonie am 6. Juli 2021 erwartet.

Thierry Fremaux, der künstlerische Leiter des Festivals, begründet diese Ehrung damit, dass Jodie Foster "niemals aufhört, sich neu zu erfinden. Mit ihrem scharfen Blick stellt sie infrage, lernt von anderen und ist dazu bereit, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen und neue Moralvorstellungen zu erreichen."

Cannes habe ihr Leben verändert, so die US-amerikanische Schauspielerin Jodie Foster, fotografiert im Jahr 2016 in Beverly Hills.

Foster betont, dass sie dem Filmfestival in Cannes "so viel verdankt; es hat mein Leben verändert." Die amerikanischen Schauspielerin erlangte weltweiten Ruhm mit ihrer Performance in "Das Schweigen der Lämmer" (1991). Sie nahm zum ersten Mal im Jahr 1976 am Filmfestival in Cannes teil. Die damals 13-Jährige besuchte Cannes wegen ihrer Rolle in Martin Scorseses Klassiker "Taxi Driver", das in damals die Golden Palme gewann.

Die Ehrenpalme erhielten schon Stars wie Jeanne Moreau, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Anges Varda und Alain Delon.

Adaptiert aus dem Englischen von Christine Lehnen