"BlacKkKlansman" von Spike Lee startet in den Kinos

Ein Ausnahmetalent - Der schwarze Regisseur Spike Lee

Kriminalität in New York

Auch in dem 1999 entstandenen Film "Summer of Sam" wandte sich Spike Lee wieder einem seiner bevorzugten Sujets zu: der Kriminalität in New York und den Auseinandersetzungen zwischen ethnisch geprägten Banden. Angesiedelt ist der Film, der sich an einen historischen Kriminalfall anlehnt, in den 1970er Jahren.