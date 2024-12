Faktencheck: Fakes rund um die Flucht Assads nach Moskau

Als die Rebellen vergangene Woche die Kontrolle in Syrien übernahmen , war der Verbleib von Syriens gestürztem und geflohenem Machthaber Baschar al-Assad tagelang unklar. Schnell mehrten sich die Gerüchte über die mögliche Flucht und den wahrscheinlichen Aufenthaltsort Assads und seiner Familie. DW Faktencheck hat sich einige Behauptungen zu Assads Aufenthalt genauer angeschaut, und dabei virale Fakes gefunden.

Behauptung: In den sozialen Netzwerken und auf einigen Medienseiten verbreitet sich die Nachricht um, dass Syriens gestürzter Machthaber bei einem Flugzeugabsturz gestorben sei . Die Behauptung wird etwa in Verbindung mit diesem Bild oder diesem Video gepostet. Bezeugen sie tatsächliche den Absturz eines Flugzeugs mit Baschar al-Assad?

DW Faktencheck: Falsch

Assad soll laut Posts mit jeweils Zehntausenden Views tödlich mit einem Flugzeug verunglückt sein Bild: Screenshot/x.com

Weder das Bild noch das Video zeigen einen Flugzeugabsturz Assads. Anhand einer Bilderrückwärtssuche wird deutlich, dass das Bild eines Flugzeugwracks schon Jahre alt ist. Wir sehen genau dasselbe Flugzeug etwa in diesem YouTubevideo von 2020 . Der YouTuber Matt Berger hat demnach das Wrack von 1952 bei einer Wanderung im Death Valley Nationalpark in den USA gefunden. Wir stoßen auch auf Onlineartikel , die darüber berichten.

Auch das in Verbindung mit der Absturzbehauptung gepostete Video, in dem ein in der Nacht brennendes Flugzeug zu sehen ist, zeigt in Wahrheit etwas anderes. Die Bilderrückwärtssuche offenbart, dass die Aufnahmen schon älter sind und ein indisches Kampfflugzeug MiG-29 zeigen, das Anfang September abgestürzt ist.

Die Spekulationen um einen möglichen Flugzeugabsturz dürften auch durch verwirrende Flugzeugdaten in den vergangenen Tage genährt worden sein. Nahe der Stadt Homs verschwand laut Medienberichten das Signal des Fluges, eine Syrian-Air-Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 T mit der Kennung SYR9218.

Doch das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Maschine abgestürzt ist, der Transponder könnte Experten zufolge auch ausgeschaltet worden sein. Nach aktuellen Recherchen etwa des Spiegels könnte der mysteriöse Flug tatsächlichen etwas mit der Flucht Assads zu tun haben - aber die Flugzeugdaten belegen nicht seinen Absturz und Tod.

Keine aktuellen Bilder von Assad in Moskau

Was den Aufenthaltsort Assads angeht, wurde vor allem über seine Ankunft in der russischen Hauptstadt Moskau spekuliert. Passend dazu teilten mehrere Nutzer in den Sozialen Netzwerken, sowie einige Medien verschiedene Bilder, die angeblich den syrischen Machthaber Baschar al-Assad mit seiner Ehefrau in Moskau zeigen.

Die Aufnahme von Assad und seiner Frau bei dem Besuch der Erdbebenopfer im Krankenhaus in Aleppo aus dem Jahr 2023 wurde von diesem Medium als aktuelles Bild veröffentlicht

Behauptung: "Baschar al-Assad und seine Ehefrau Asma erschienen in Moskau", schrieb ein X-Nutzer und postete ein Bild, auf dem der syrische Machthaber mit seiner Frau und weiteren männlichen Begleitern in einem Gebäude zu sehen ist. Und auch manche Medien veröffentlichten das Bild, unter anderem mit der Überschrift "Aufnahmen von Assad in Moskau gemacht".

DW Faktencheck: Falsch

Die Bilderrückwärtssuche zeigt, dass das mehrfach geteilte Bild über ein Jahr alt ist. Die Aufnahme entstand während des Besuchs Assads bei den Erdbebenopfern im Krankenhaus von Aleppo am 10. Februar 2023. Es handelt sich um einen Screenshot aus der Videoaufnahme des Besuchs. Entsprechende Bilder von Assads damaligen Besuch sind auch in den Agenturen zu finden.

Die Videoaufnahme des Besuchs Assads bei den Erdbebenopfern im Krankenhaus von Aleppo stammt vom 10. Februar 2023 Bild: Youtube/Syria Stream

Ein weiteres Foto, auf dem Baschar al-Assad am Flugplatz zu sehen ist, wurde ebenfalls von einigen X-Nutzern als aktuelles Bild aus Moskau verbreitet . Auch in diesem Fall führt die Bilderrückwärtssuche zum richtigen Ergebnis. Die Bilder stammen von einem Besuch Assads in Moskau im März 2023. Nach offiziellen russischen Angaben kam Assad am 14. März 2023 in Moskau an, um am 15. März 2023 die russisch-syrischen Gespräche mit Wladimir Putin zu führen. Das gepostete Bild zeigt, wie Assad bei der Ankunft am Flughafen Wnukowo mit der Ehrengarde empfangen wurde.

Dieses Bild zeigt den Ehrenempfang von Assad (vorne links) am Moskauer Flughafen Wnukowo am 14. März 2023. Manche Nutzer in den Sozialen Medien haben es als ein aktuelles Bild gepostet Bild: SANA/dpa/picture alliance

Mittlerweile haben die russischen Nachrichtenagenturen mit Verweis auf eine Quelle in Kreml gemeldet , dass Assad und seine Familie in Moskau sind und ein Asyl in Russland aus humanitären Gründen bekamen. Die Mitarbeiter der syrischen Botschaft bestätigten der TASS gegenüber, dass der gestürzte syrische Machthaber sich momentan in Moskau aufhält. Doch bisher wurden keine aktuellen Fotos oder Videoaufnahmen von Assad und seiner Familie in Moskau veröffentlicht.

Mitarbeit: Claudia Dehn