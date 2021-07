Filmpremiere in Cannes: Auf der Suche nach Anne Frank

"Das Tagebuch der Anne Frank", die 1947 veröffentlichten Hoffnungen und Träume eines jungen jüdischen Mädchens, das sich vor den Nazis im einem Amsterdamer Hinterhaus versteckt hielt, wurde 1959 zu einem Oscar-prämierten Film verarbeitet.

Nun kommt die Geschichte erneut auf die Leinwand - diesmal als Animationsfilm, der seit seiner Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes für Furore sorgt. Im Mittelpunkt von "Where Is Anne Frank" (Wo ist Anne Frank?) steht Kitty, Anne Franks imaginäre Freundin und Alter Ego, dem das Mädchen sein Tagebuch widmete.

Die Geschichte ist ins Amsterdam der Gegenwart verlegt, von wo aus sich Kitty durch ganz Europa auf die Suche nach Anne Frank macht. Der Film ist auch eine Romanze, ein Abenteuer, die Geschichte eines witzigen Teenagers, der das Leben liebt, der zu seiner Schwester Margot aufschaut und oft mit seiner Mutter im Clinch liegt.

Trotz des schweren Stoffes leicht inszeniert: "Where Is Anne Frank" ist unterhaltsam

Im Europa der Gegenwart trifft Kitty auf junge Flüchtlinge, die vor Konflikten in ihrer Heimat geflohen sind. "Das erinnert Kitty an Anne und die Tatsache, dass Anne während ihrer relativ kurzen Zeit im Versteck keine Möglichkeit hatte zu fliehen", sagt der israelische Regisseur Ari Folman, der 2009 für den Animationsfilm "Waltz with Bashir" mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert wurde. "Diese Erfahrung macht Kitty zu einer Aktivistin. Sie erkennt, dass sie in der Lage ist, eine Bewegung für die Rechte der Kinder anzustoßen."

Animation für junges Publikum

Der Anne Frank Fonds Basel, nach dem Krieg von Annes Vater Otto Frank gegründet, trat vor acht Jahren mit der Idee eines Animationsfilms an Regisseur Folman heran. "Sie waren auf der Suche nach einer neuen Dimension, um die Geschichte des Holocaust zu erzählen", sagt Folman, der selbst Kind von Auschwitz-Überlebenden ist. "Dann kam die Idee, Kitty in der Hauptrolle aufleben zu lassen und sie zur Protagonistin des Films zu machen - zur Erzählerin."

Folman war mit dem Illustrator David Polonsky bereits für die 2017 erschienene Graphic Novel des Tagebuchs verantwortlich. Die Animation wurde nun als naheliegendes Mittel gewählt, um eine jüngere Generation anzusprechen, die nicht unbedingt zum Buch greift.

"Heute sehen wir Populismus, Rechtsextremismus, sogar Faschismus und definitiv Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in verschiedenen Ländern", sagt Produzent Jani Thiltges. "Ich glaube nicht, dass ein Film etwas ändern kann, aber es ist wichtig, dass wir als Filmemacher alles tun, damit Filme zu einer anderen mentalen und politischen Einstellung beitragen."

Ari Folmans Film ist auch eine Antwort auf den wachsenden Antisemitismus rund um den Globus

Nicht rührselig, sondern lebendig

Der erste Film, der die Geschichte von Anne Frank komplett in Zeichnungen erzählt, verwendet einen lebendigen Animationsstil, um die Zuschauer in die Geschichte hineinzuziehen. Die 159.000 einzelnen Zeichnungen entstanden in 15 Ländern. Das Ergebnis erhielt in Cannes viel Lob von Kritikern.

Wer war Anne Frank? Auf der Flucht vor den Nazis 1934 flüchtet Anne Frank mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland in die Niederlande. Im Zweiten Weltkrieg müssen sie untertauchen, um den Nazis zu entkommen. Sie leben zwei Jahre lang versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam - bis sie verraten werden: Am 4. August 1944 werden Anne Frank und ihre Familie entdeckt, verhaftet und nach Auschwitz deportiert.

Wer war Anne Frank? Familienbande Anne Frank (vorne links) hatte eine dreieinhalb Jahre ältere Schwester namens Margot (hinten rechts). Ihr Vater Otto Frank machte dieses Foto am achten Geburtstag von Margot im Februar 1934. Anne war damals vier Jahre alt und die Familie bereits im Exil in den Niederlanden.

Wer war Anne Frank? Versteck in Amsterdam Otto Frank, Annes Vater, konnte in Amsterdam die Niederlassung der Firma Opekta übernehmen. Als die Judenverfolgung einsetzt, richtet der Vater im Hinterhaus des Büros ein Versteck ein. Die vierköpfige Familie lebte dort von 1942 bis 1944, zusammen mit vier weiteren Verfolgten. Hier schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch. Seit 1960 ist das Anne-Frank-Haus (Foto) ein Museum.

Wer war Anne Frank? Annes Versteck Im Anne-Frank-Haus in Amsterdam können Besucher das Hinterhaus, in dem sich Anne mit ihrer Familie versteckte, besichtigen. Monatelang musste das junge Mädchen ihr enges Zimmer mit dem jüdischen Zahnarzt Fritz Pfeffer teilen, den sie in ihrem Tagebuch "Albert Dussel" nannte. Rechts ihr Schreibtisch, an dem sie fast jeden Tag schrieb.

Wer war Anne Frank? Tagebuch als beste Freundin Von Anfang an schreibt Anne fast jeden Tag in ihr Tagebuch. Es wird für sie zu einer Art Freundin, der sie den Namen "Kitty" gibt. Das Leben, das Anne im Versteck führt, ist völlig anders als die sorglose Zeit davor: "Am besten gefällt mir noch, dass ich das, was ich denke und fühle, wenigstens aufschreiben kann, sonst würde ich komplett ersticken", ist dort zu lesen.

Wer war Anne Frank? Tod in Bergen-Belsen Anne Frank und ihre Schwester Margot werden am 30. Oktober 1944 aus Auschwitz nach Bergen-Belsen gebracht. In diesem Konzentrationslager kommen insgesamt mehr als 70.000 Menschen ums Leben. Nach der Befreiung des KZs werden die Opfer unter Aufsicht britischer Soldaten von Lastwagen zu den Massengräbern gebracht. Hier starben auch Anne und Margot Frank. Anne war erst 15 Jahre alt.

Wer war Anne Frank? Annes und Margots Grabstein In Bergen-Belsen steht auch der Grabstein von Anne. Das jüdische Mädchen aus Frankfurt am Main hatte sich ihr Leben anders vorgestellt: "Ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod" - so lautet ihr Tagebucheintrag vom 5. April 1944.

Wer war Anne Frank? Berühmt durch ein Tagebuch Annes großer Traum war es, Journalistin oder Schriftstellerin zu werden. Dank ihres Vaters erscheint ihr Tagebuch am 25. Juni 1947. Der Titel: "Das Hinterhaus." Es folgen viele weitere Auflagen und Übersetzungen. Anne Frank wird zur Symbolfigur für die Opfer der Nazi-Diktatur. "Wir alle leben mit dem Ziel, glücklich zu werden, wir leben alle verschieden und doch gleich." (Anne Frank, 6. Juli 1944) Autorin/Autor: Iveta Ondruskova



"Where Is Anne Frank" spricht das junge Publikum auch durch humorvolle Popkultur-Bezüge an, etwa wenn Superstar Justin Bieber im Anne-Frank-Haus auftritt. Auch der Soundtrack der Sängerin Karen O von der Band Yeah Yeah Yeahs ist nicht rührselig, sondern lebendig. Trotz der erschütternden Hintergrundgeschichte ist ein Film entstanden, der Teenagern Spaß machen kann.

Flucht vor Gewalt

Sequenzen im heutigen Anne-Frank-Haus in Amsterdam verschmelzen mit der Vergangenheit, in der Kitty Gespräche mit Anne führt. Damit greift der Film die gegenwärtige Situation junger Menschen auf, die vor kriegerischen Konflikten und Gewalt in ihren Heimatländern fliehen.

Regisseur Folman hatte 2017 bereits die Graphic Novel des Tagebuchs verantwortet

Mit dem Tagebuch in der Tasche wird Kitty auf der Suche nach Anne Frank von ihrem Freund Peter unterstützt, der eine geheime Unterkunft für Flüchtlinge ohne Papiere betreibt. Gemeinsam verfolgen sie Annes Leben im Versteck vor den Nazis.

Kitty entdecke auch die aktuelle Situation in Europa, "in das Flüchtlinge aus der ganzen Welt kommen, die aus Kriegsgebieten fliehen", erklärt Ari Folman. Desillusioniert von den Ungerechtigkeiten, die Flüchtlinge im Kindes- und Jugendalter ertragen müssen, wolle Kitty Annes Mission erfüllen und künftigen Generationen Hoffnung geben.

Adaption ins Deutsche: Torsten Landsberg