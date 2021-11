Der Antisemitismus ist eine mit Nationalismus, Sozialdarwinismus und Rassismus begründete feindliche Ablehnung gegen Juden. Er war eine zentrale Idee des Nationalsozialismus und führte letztlich zum Holocaust.

Antisemitische Hetze ist in einigen Staaten strafbar, in Deutschland etwa als Volksverhetzung, in Österreich als NS-Wiederbetätigung oder in der Schweiz als Rassismus.