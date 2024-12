Politik Australien

Brandanschlag auf Synagoge in Australien

06.12.2024 6. Dezember 2024

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte ein Feuer in einer Synagoge in Melbourne gelegt. Die Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen. Premierminister Albanese spricht von einer antisemitisch motivierten "Schandtat".