Зеленський і Байден незабаром можуть провести переговори - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленськийнезабаром можуть провести телефонні переговори. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на представника Ради національної безпеки США у середу, 29 грудня.

"Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку", - цитує американського посадовця видання "Голос Америки". Утім, як зазначають ЗМІ, дата телефонного дзвінка поки не визначена. Також представник Ради нацбезпеки США наголосив, що для деескалації кризи зі скупченням російських військ на українському кордоні знадобиться високий рівень взаємодії.

Нічого про Україну без України?

Крім того американський посадовець розповів, що на запланованих на 10 січня двосторонніх переговорах США-Росія щодо питань безпеки делегацію від Вашингтона очолить Державний департамент, також на перемовинах будуть присутні представники Пентагону й інших відомств. "Ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня", цитує представника американської адміністрації агенція "Укрінформ".

Також представник Ради нацбезпеки відзначив, що на перемовинах американська делегація керуватиметься принципом "нічого про партнерів без партнерів", і додав, що представники України будуть присутні на засіданні Постійної ради ОБСЄ, яка запланована на 13 січня. Нагадаємо, що 12 січня - на наступний день після прямих переговорів США-Росія - також має відбутися засідання Ради НАТО-РФ.

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Водночас, як наголосив посадовець, у Білому домі стурбовані тим, що Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною і наполягатимуть на їхньому поверненні до місць постійної дислокації під час переговорів з РФ. "Наше бачення - що ми можемо досягти найбільшого прогресу за столом переговорів, сидячи навпроти одне одного за закритими дверима, і тісно консультуючись з нашими союзниками та партнерами", - вважають в Раді нацбезпеки США.

Переговори Байдена і Путіна

На вечір 30 грудня заплановані телефонні переговори Джо Байдена та Володимира Путіна. Очікуєтся, що президенти обговорять питання майбутніх переговорів США і Росії і загострення на російсько-українському кордоні. Востаннє Байден і Путін спілкувалися 7 грудня в режимі відеоконференції.

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Державний секретар США Ентоні Блінкена напередодні під час телефонної розмови запевнив Володимира Зеленського в "непохитній підтримці Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах нарощування військових сил Росії на кордонах України", також сторони домиовилися узгоджувати позиції заради досягнення миру.

Напруга на кордоні України та РФ

Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про підготовку до вторгнення РФ в Україну взимку 2022 року. Загроза російського наступу викликала занепокоєння на Заході. Вашингтон і Брюссель пригрозили Москві економічними санкціями в разі військової ескалації.

У Кремлі заперечують наміри почати вторгнення, наполягають на наявності небезпеки для Росії з боку України й звинувачують західні держави в озброєнні української сторони.