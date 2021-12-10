Зеленський: РФ запевнила США, що не буде продовжувати ескалацію

Російська Федерація запевнила США, що не здійснюватиме подальшої ескалації щодо України. Про це після розмови з президентом США Джо Байденом заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу "1+1" увечері п'ятниці, 10 грудня.

"Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо території України", - сказав Зеленський. Він зауважив, що наразі це "нехай не великий і не кінцевий, але дуже важливий результат".

Також за словами Зеленського, Байден запевнив його, що "за спиною" України нічого не вирішуватимуть.

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Формати переговорів

Зеленський також зазначив, що завдяки США може з'явитися ще один майданчик перемовин з Росією паралельно з "нормандським форматом". "І тут дуже тонкий такий хірургічний момент, як не втратити "нормандський формат", бо нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. А для нас це дуже важливо - не втратити, оскільки у "нормандському форматі зацікавлений президент Франції Еманнуель Макрон", - наголосив він.

За словами Зеленського, наразі європейські партнери та США підтримують існування декількох шляхів вирішення збройного конфлікту на сході України. "Щоб якомога більше країн робили все для зупинення війни на сході", - сказав Зеленський.

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Прямі переговори

Крім того, Зеленський не виключив окремий формат прямих перемовин з Путіним. "Підтримку щодо цього я маю з боку європейських партнерів та США", - розповів він. Президент також наголосив, що про переговори з ватажками непідконтрольних територій під його розмови з Байденом не йшлося. "Але, якщо прийняти думку Макрона, то він постійно підтверджує, що треба зробити все, щоб Україна не залишилася віч-на-віч з сепаратистами, чого хоче Росія", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави не виключив можливість проведення в Україні референдуму щодо Донбасу. "Якщо буде якийсь такий складний виклик, я буду радитися з суспільством", - сказав Зеленський. Водночас він запевнив, що нині жодна країна не пропонує Україні якихось умов щодо її територій чи їхнього статусу. "Наразі нічого подібного немає. Тут у мене немає ніяких секретів від суспільства, я би з таким не жартував", - підкреслив він.

Нагадаємо, 7 грудня відбувся віртуальний саміт Байдена і Путіна. Про нього президент США також комунікував із Зеленським і європейськими лідерами. Згодом Зеленському подзвонив Макрон, який тепер планує поговорити і з Путіним. Під час розмови лідери обговорили питання розблокування "нормандського формату".

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