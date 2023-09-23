Зеленський подякував Польщі за підтримку і солідарність

Президент України нагородив польських волонтерів і ще раз подякував Польщі за "неоціненну підтримку". Тим часом Вашингтон вимагає від Варшави роз’яснень щодо її підтримки України після заяви прем'єра країни про зброю.

Президент України Володимир Зеленський у Любліні нагородив двох польських волонтерів - журналістку Бʼянку Залевську та медика Даміана Дуду, які беруть активну участь у порятунку українців. Також президент України висловив подяку всій Польщі за підтримку України. "Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!", - написав Зеленський у Telegram у суботу, 23 вересня.

США вимагають роз’яснень від Варшави - Bloomberg

Водночас Сполучені Штати вимагають від Варшави роз’яснень щодо її підтримки України після слів премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що його країна наразі не передає Україні зброю, оскільки сама переозброюється. Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника з оборонного сектора США.

Втім, як розповів виданню неназваний європейський дипломат, польські дипломати приватно запевнили іноземних колег, що військова підтримка України з боку їхньої країни триватиме, хоч і в менших масштабах.

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Напруженість між Україною та Польщею

Нагадаємо, що Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт з України чотирьох сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала позов до Світової організації торгівлі на неї та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох польських аграрних продуктів.

З трибуни Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після цього президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.

Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

Того ж дня Зеленський подякував полякам за підтримку, коли його запитали, чи не боїться він втратити дружбу Польщі через суперечку щодо експорту Україною зерна. Своєю чергою Дуда заявив, що суперечка щодо зерна не вплине суттєво на польсько-українські відносини.