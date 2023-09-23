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Моравецький просить Зеленського "більше не ображати поляків"

Аліна Коломієць
23 вересня 2023 р.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше не "ображати" поляків, як "він це зробив під час свого виступу в ООН".

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Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький
Матеуш МоравецькийФото: Kacper Pempel/REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського "більше ніколи не ображати поляків". 

"Хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН. Поляки ніколи цього не дозволять. Захист польського доброго імені - не тільки мій обов'язок і честь, але й найважливіше завдання уряду. Ми будемо захищати всі наші аргументи в нинішньому геополітичному контексті, і ми знаємо, як ці аргументи повинні бути сформовані", - процитувала Моравецького ввечері 22 вересня польська інформаційна агенція PAP.

Напруженість між Україною та Польщею

Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт з України чотирьох сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала позов до Світової організації торгівлі на неї та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох польських аграрних продуктів.

З трибуни Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після цього президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.

Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

Того ж дня Зеленський подякував полякам за підтримку, коли його запитали, чи не боїться він втратити дружбу Польщі через суперечку щодо експорту Україною зерна. Своєю чергою Дуда заявив, що суперечка щодо зерна не вплине суттєво на польсько-українські відносини.

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