Дуда: Україна поводиться як потопаючий - тягне на дно

Анджей Дуда не зустрівся з президентом України в Нью-Йорку. Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН дорікнув Польщі. Київ готує ембарго на імпорт чотирьох польських продуктів.

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи рішення запровадити обмеження на імпорт з України, порівняв її з "потопаючим, який може затягнути на дно".

"Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку потопаючого, знає, що той надзвичайно небезпечний, адже може затягнути на глибину. Він має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну, і може просто потопити рятівника. Кажуть, потопаючий хапається за соломинку, але насправді він хапається за все, що може. Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною", - заявив Дуда ввечері 19 вересня польським журналістам у Нью-Йорку, де проходить Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Дуда також закликав Україну пам'ятати про допомогу, яку вона отримує від Польщі. "Україна перебуває під російським нападом, безсумнівно - в дуже складній ситуації, і хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна скаржитися. Чи потрібно нам діяти так, аби не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні захистити себе, бо якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно та рішуче", - цитує його PAP.

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Дуда не зустрівся з Зеленським

Дуда також заявив, що не зміг провести заплановану зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Ньь-Йорку. За його словами, це сталося через затримки виступів на Генасамблеї: спершу планувалась його промова, тоді переговори, однак фактично його виступ відбувся саме в той час, на який була запланована зустріч.

За його словами, наразі питання зустрічі з Зеленським "зняте з порядку денного". Втім Дуда не виключив, що вона може відбутися пізніше.

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Зеленський про "зерновий трилер": допомога Москві

Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН торкнувся теми обмеження українського імпорту.

"Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - заявив він.

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Україна готує ембарго на імпорт з Польщі

Своєю чергою заступник міністра економіки України, торговий представник Тарас Качка заявив польським журналістам, що "протягом кількох наступних днів" готується запровадження обмежень щодо імпорту чотирьох польських товарів у відповідь.

Як повідомив він в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, йдеться про цибулю, помідори, капусту та яблука.

Нагадаємо, що Польща в односторонньому порядку запровадила національну заборону на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів.

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