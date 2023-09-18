Україна подала позови до СОТ проти трьох країн ЄС

Київ вважає, що Польща, Словаччина та Угорщина не мали права забороняти імпорт української агропродукції окремо від ЄС. Україна хоче довести це у СОТ, втім, сподівається, що країни відмовляться від обмежень без суду.

Україна подала до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини через запровадження ними заборони на імпорт української аграрної продукції в односторонньому порядку, повідомило у понеділок, 18 вересня, міністерство економіки України.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени (ЄС. - Ред.) не можуть забороняти імпорт українських товарів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна вбачає в діях зазначених країнам порушення міжнародних зобов'язань. Також Київ вважає, що односторонні дії держав ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

При цьому Юлія Свириденко висловила сподівання, що Польща, Словаччина та Угорщина знімуть запроваджені обмеження і тоді "не доведеться довго з'ясовувати відносини в судах". "Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", - наголосила віцепрем'єрка.

Польща, Угорщина і Словаччина припинять домовлятися у Брюсселі - ЗМІ

Втім, одразу після того, як Україна попередила, що готує позови до СОТ, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили припинити участь у роботі координаційної платформи щодо українського зерна у Брюсселі, пише польська агенція PAP.

Ця платформа була створена навесні, коли Європейська Комісія вирішила втрутитися у питання заборони на агропродукцію в окремих країнах. Тепер Польща, Угорщина та Словаччина побоюються, що "Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у процедурі СОТ".

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