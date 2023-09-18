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ЕкономікаУкраїна

Україна подала позови до СОТ проти трьох країн ЄС

Степан Смишляєв
18 вересня 2023 р.

Київ вважає, що Польща, Словаччина та Угорщина не мали права забороняти імпорт української агропродукції окремо від ЄС. Україна хоче довести це у СОТ, втім, сподівається, що країни відмовляться від обмежень без суду.

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Черга з вантажівок з українським зерном
Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонню заборону на імпорт зернаФото: DW

Україна подала до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини через запровадження ними заборони на імпорт української аграрної продукції в односторонньому порядку, повідомило у понеділок, 18 вересня, міністерство економіки України.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени (ЄС. - Ред.) не можуть забороняти імпорт українських товарів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна вбачає в діях зазначених країнам порушення міжнародних зобов'язань. Також Київ вважає, що односторонні дії держав ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

При цьому Юлія Свириденко висловила сподівання, що Польща, Словаччина та Угорщина знімуть запроваджені обмеження і тоді "не доведеться довго з'ясовувати відносини в судах". "Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", - наголосила віцепрем'єрка.

Польща, Угорщина і Словаччина припинять домовлятися у Брюсселі - ЗМІ

Втім, одразу після того, як Україна попередила, що готує позови до СОТ, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили припинити участь у роботі координаційної платформи щодо українського зерна у Брюсселі, пише польська агенція PAP.

Ця платформа була створена навесні, коли Європейська Комісія вирішила втрутитися у питання заборони на агропродукцію в окремих країнах. Тепер Польща, Угорщина та Словаччина побоюються, що "Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у процедурі СОТ".

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Черга з вантажівок з українським зерном

Україна подала позови до СОТ проти трьох країн ЄС

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