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Три країни ЄС ввели свою заборону на імпорт зерна з України

Ліза Ламбрехт | Анастасія Шепелева
16 вересня 2023 р.

Польща, Угорщина і Словаччина запровадили власну заборону на ввезення зерна з України до кінця року. Раніше Єврокомісія не стала продовжувати обмеження на імпорт української сільгосппродукції.

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Збір зерна
Збір зернаФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Словаччина слідом за Польщею та Угорщиною до кінця року запроваджує власне ембарго на ввезення зернових з України. Таке рішення Братислава ухвалила в п'ятницю, 15 вересня, після того як Єврокомісія не стала продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.

В уряді Словаччини пояснили свої дії прагненням запобігти "надмірному тиску на словацький ринок" і бажанням "враховувати інтереси вітчизняних фермерів", а також послалися на аналогічні рішення Польщі та Угорщини.

Польща та Угорщина проти транзиту українського зерна

Раніше того ж дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що Варшава введе ембарго на ввезення української сільськогосподарської продукції. "Я б хотів, щоб вони (Єврокомісія. - Ред.) продовжили заборону, але вони цього не зробили. Ми продовжимо цю заборону, незважаючи на їхню незгоду, незважаючи на відсутність згоди Європейської комісії. Ми не будемо слухати Берлін, фон дер Ляєн, Туска або Вебера, тому що це в інтересах польського фермера", - заявив глава польського уряду на передвиборчому заході.

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Аналогічне рішення ухвалила і влада Угорщини. За даними Bloomberg, прем'єр-міністр Віктор Орбан 15 вересня підписав указ, який забороняє імпорт 24 продуктів з України, зокрема вина, яловичини, кукурудзи, насіння соняшнику та ячменю. Причиною для таких заходів влада країн, що межують з Україною, називає вплив ввезення українського зерна на економіку - за їхніми словами, хоча продукція призначена для транзиту, вона осідає на локальних ринках, через що страждають місцеві фермери.

Зеленський пообіцяв "цивілізовану відповідь"

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Польщі, Угорщини та Словаччини продовжити заборону на ввезення сільгосппродукції з України. "Зараз важливо, щоб європейська єдність працювала і на двосторонньому рівні. Щоб сусіди під час війни Україну підтримували. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна цивілізовано відповідатиме", - ідеться в заяві, опублікованій у Telegram-каналі глави української держави.

Водночас Зеленський подякував голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) за рішення ЄК скасувати обмеження на ввезення зерна з України до прикордонних з нею країн Євросоюзу. 

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Єврокомісія не продовжила ембарго на ввезення українського зерна в ЄС

Раніше Єврокомісія оголосила про відмову продовжувати заборону на імпорт українського зерна, яка діяла до 15 вересня. У ЄК зазначили, що завдяки роботі спеціальної координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим у травні цього року, вплив українського зерна на ринок п'яти сусідніх держав зник і вдалося налагодити експорт до країн за межами ЄС.

Україна також погодилася протягом 30 днів запровадити додаткові заходи, зокрема систему експортного ліцензування, щоб уникнути стрибків цін у сусідніх державах. Крім того, Київ має окремо стежити за експортом чотирьох категорій товарів. "Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи з боку України діятимуть і повністю працюватимуть", - наголосили в Брюсселі.

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