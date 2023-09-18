У Болгарії через зерно з України протестують фермери

Болгарські фермери блокують автомагістралі на знак протесту проти зняття заборони на імпорт агропродукції з України. Вони вимагають не лише поновити заборону, але й розширити її.

У Болгарії у понеділок, 18 вересня, фермери заблокували автомагістралі та під’їзні дороги до кордонів з Румунією та Грецією на знак протесту проти скасування заборони на імпорт аграрної продукції з України, повідомляє dpa.

Наразі заблоковано понад 40 важливих точок на дорогах Болгарії. В місцевій Асоціації виробників зерна закликають мешканців країни утриматися від поїздок, зауважує "Інтерфакс-Україна". У вівторок, 19 вересня, демонстранти разом з сільськогосподарською технікою планують поїхати до столиці Софії, щоб продовжити акцію.

Вони вимагають не лише продовжити контроль над постачанням зернової продукції, але й заборонити імпорт з України рослинної олії, фруктів і овочів, молочних продуктів, м'яса та меду.

"Поводяться, як терористи"

Напередодні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що основну проблему, проти якої борються фермери, вже розв'язано, оскільки Україна надала Європейській Комісії пропозиції щодо тимчасового обмеження на експорт сільгосппродукції для кожної країни Європейського Союзу.

Він також зауважив, що після зняття заборони на імпорт з України виробники зерна почали "поводитися, як терористи", а з такими людьми він "переговорів не веде".

Румунія може заборонити імпорт на 30 днів

Тим часом прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не виключив, що його країна може запровадити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів на національному рівні.

За його словами, після рішення Єврокомісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію "жодного кілограма пшениці не було імпортовано до Румунії з України". Він додав, що очікує від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пропозиції щодо ліцензування експорту зернових для подальшого обговорення.

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра аграрної політики та міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, доки все не з'ясують, обмеження буде продовжено", - зазначив Чолаку.

Польща, Угорщина і Словаччина припинять домовлятися у Брюсселі - ЗМІ

Після того, як Україна попередила, що подасть позов до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину через запровадження ними національних заборон на українську агропродукцію, ці країни вирішили припинити участь у роботі координаційної платформи щодо українського зерна у Брюсселі, пише польська агенція PAP.

Ця платформа була створена навесні, коли Єврокомісія вирішила втрутитися у питання заборони на агропродукцію в окремих країнах. Тепер Польща, Угорщина та Словаччина побоюються, що "Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у процедурі СОТ".

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