Зеленський: Не дамо зіпсувати стосунки з польським народом

Україна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі, тож не дозволить "жодним політичним миттєвостям" зіпсувати стосунки між двома народами, зазначив Зеленський на тлі дипломатичного скандалу.

Президент України Володимир Зеленський втрутився у дипломатичний скандал між Києвом та Варошавою, що набирає обертів від початку тижня. Відповідний коментар голови держави опубліковано ввечері вівторка, 1 серпня, у соцмережі X, що донедавна називалася Twitter.

За словами Зеленського, Україна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі, тож не дозволить "жодним політичним миттєвостям" зіпсувати стосунки між двома народами.

Водночас він вказав на те, що нині в Європі помітні "різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції - вище фундаментальних інтересів народів". Однак саме зараз емоціям "точно варто охолонути", переконаний Зеленський.

Спроба владнати дипломатичний скандал між Варшавою й Києвом

Цьому допису Зеленського передував виклик міністерством закордонних справ України польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького через висловлювання керівника Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача про нібито "невдячність" українців за допомогу, яку їй надає сусідня країна.

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На зустрічі з послом українська сторона наголосила, що такі заяви "не відповідають дійсності та є неприйнятними", повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У відповідь на такий крок Києва МЗС Польщі викликало українського посла в Варшаві Василя Зварича. Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав "помилкою" рішення Києва викликати посла Польщі до МЗС України. "Виклик польського посла - представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну - до українського МЗС не мав відбутися", - написав Моравецький.

Заява про нібито "невдячність" України

31 липня Марцін Пшидач, коментуючи польським ЗМІ вимоги п'яти європейський країн продовжити обмеження імпорту української сільгосппродукції, зробив обурливу для Києва заяву.

На запитання про ймовірне до охолодження відносин між Варшавою і Києвом на тлі цього обмеження, Пшидач відповів: для Польщі пріоритет - це захист інтересів власних фермерів. І додав: "Україна справді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для неї в останні місяці та роки".

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