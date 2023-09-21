Моравецький: Польща більше не передає зброю Україні

Польща більше не передає зброю Україні - бо озброюється сама, заявив прем'єр Моравецький. Водночас він наголосив, що не перешкоджає логістичному центру під Ряшевом, з якого до ЗСУ надходить західна військова допомога.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передає зброю Україні - бо озброюється сама. Відповідний допис оприлюднила його канцелярія ввечері 20 вересня у соціальних мережах.

"Україна захищається від звірячого російського нападу, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю до України, тому що зараз ми озброюємо Польщу", - сказав Моравецький в інтерв'ю Рolsat News.

З контексту повідомлення, не зрозуміло, відколи саме Польща припинила постачання озброєнь до України. Нагадаємо, що в травні Варшава звітувала, що з початку повномасштабної війни поставила Збройним силам України 325 танків з 575 загалом наданих їм на той час, а також 14 радянських винищувачів МіГ-29.

Водночас Моравецький наголосив, що Польща не має наміру перешкоджати функціонуванню логістичного центру під польським Ряшевом (Жешув), через який до України надходить західна військова допомога.

Прем'єр Польщі також відреагував на закиди президента України Володимира Зеленського під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. "Я нагадаю президенту Зеленському, що через кілька десятків годин після нападу Росії на Україну я поїхав до Берліна і заявив там німецькому уряду та суспільству, що п'ять тисяч касок - це, мабуть, якийсь жарт", - сказав він.

Нагадаємо, що зараз між Україною та Польщею триває публічна суперечка щодо торгівлі. Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів. Україна подала на неї позови до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо експорту чотирьох польських продуктів.

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