Польща протестує проти заяв Зеленського на Генасамблеї ООН

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича і висловило рішучий протест польської сторони проти заяв, зроблених президентом Володимиром Зеленським на Генеральній асамблеї ООН.

Як йдеться у заяві міністерства у середу, 20 вересня, теза про те, що деякі країни ЄС імітують солідарність, опосередковано підтримуючи Росію, не відповідає дійсності щодо Польщі і є особливо невиправданою з огляду на те, що Варшава підтримує Україну з перших днів війни, розв'язаної Росією.

"Заступник міністра (Павел. - Ред.) Яблонський зазначив, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або направлення скарг до міжнародних трибуналів не є належними методами вирішення суперечок між нашими країнами", - зазначили в польському МЗС.

У відомстві наголосили, що "дії польського уряду для захисту інтересів польських фермерів відповідають національному, європейському та міжнародному праву".

Також Яблонський висловив стурбованість публічними заявами вищих представників української влади, які "нав'язують однобокий погляд на багатовимірну проблему експорту української сільськогосподарської продукції до сусідніх країн".

У Варшаві сподіваються, що політика української влади та публічна комунікація з її боку відображатимуть "справжній характер польсько-українських відносин" з урахуванням допомоги, яку Польща надає Україні задля відсічі російської агресії.

В МЗС України закликали Польщу "відкинути емоції"

У МЗС України вже відреагували на інцидент, закликавши Варшаву "відкинути емоції". "Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він додав, що український посол на зустрічі роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна, а також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Нью-Йорка. Зокрема, Дуда, коментуючи рішення запровадити обмеження на імпорт з України, порівняв її з "потопаючим, який може затягнути на дно".

Зеленський: Дехто в Європі розігрує солідарність

Виступаючи у Генасамблеї ООН 19 вересня Зеленський заявив, що в той час, як Україна працює над тим, щоб забезпечити постачання зерна Чорним морем, так і суходолом, "дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр".

"Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - сказав президент України.

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