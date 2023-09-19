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Зеленський про РФ: Терористи не мають права на ядерну зброю

Степан Смишляєв
19 вересня 2023 р.

На Генасамблеї ООН президент України Зеленський закликав позбавити РФ ядерної зброї і можливостей перетворювати на зброю інші речі. Він також закликав всі країни долучитися до роботи над українською "формулою миру".

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський в ООН закликав до ядерного роззброєння РосіїФото: Mike Segar/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 19 вересня, закликав до ядерного роззброєння Росії.

"Історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", - наголосив він.

Президент України додав, що навіть без використання ядерних арсеналів РФ перетворює на зброю або використовує у терористичних цілях й інші речі: їжу, енергію, депортацію дітей.

"Сьогодні як ніколи людство повинно діяти в повній солідарності, щоб врятувати людські життя. Як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор і всі його інструменти та методи війни", - підкреслив він.

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Зеленський про зерно: дехто в Європі підриває солідарність

Володимир Зеленський нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія блокує чорноморські та азовські порти України і зараз прожовує нищити порти на Дунаї.

"Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких - якщо не всіх - захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", - наголосив він.

Президент зауважив, що в той час, як Україна працює над тим, щоб забезпечити постачання зерна Чорним морем, так і суходолом, "дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр".

"Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - зазначив голова української держави.

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"Вперше викрадення дітей є частиною державної політики"

Володимир Зеленський також наголосив, що РФ вдається до терористичних методів викрадення дітей. "Ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогоднішнього дня", - підкреслив президент.

Він додав, що викрадених дітей у Росії "вчать ненавидіти Україну" і розривають усі їхні зв’язки з родинами. "Це геноцид", - резюмував голова держави.

Можливість для всіх країн зупиняти агресорів

Президент України повідомив, що на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 20 вересня, представить подробиці української "формули миру", яку "повністю або частково" підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій

За його словами, ця формула "стає глобальною" і може запропонувати рішення для оновлення архітектури безпеки та відновлення дії Статуту ООН.

"Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю речей, які Росія використовує проти України і інших країн. І які можуть використати інші агресори", - зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, "вперше у сучасній історії ми маємо реальний шанс припинити агресію на умовах країни, на яку напали". "І це реальний шанс для кожної країни, що агресія проти неї, проти вашої країни, якщо вона станеться, не дай Боже, завершиться не тому, що ваші землі будуть розділені (…) а тому, що ваша територіальна цілісність і суверенітет будуть повністю поновлені", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський закликав всіх, "хто не толерує жодної агресії", долучитися до підготовки Глобального саміту миру, на якому може бути схвалена ця формула. Водночас він застеріг від спроб "укласти якісь тіньові угоди за лаштунками".

"Злу не можна довіряти. Запитайте (загиблого ватажка ПВК "Вагнер" Євгена - Ред.) Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", - резюмував президент.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН

Зеленський про РФ: Терористи не мають права на ядерну зброю

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