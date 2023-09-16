  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Цивільні судна зайдуть до порту Чорноморська - віцепрем'єр

Роман Губа
16 вересня 2023 р.

Віцепрем'єр України Олександр Кубраков повідомив, що низка цивільних суден готові зайти до порту Чорноморська для завантаження зерном.

https://p.dw.com/p/4WQ9M
Судно Joseph Schulte виходить з порту Одеси
Судно Joseph Schulte виходить з порту ОдесиФото: Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP/picture alliance

Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через війну Росії проти України суден із портів Одеси, Чорноморська та Південного низка цивільних суден підтвердила готовність зайти до порту Чорноморська, повідомив віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков у суботу, 16 вересня.

"Балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід у порт "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Він зазначив, що раніше встановлений навігаційним дорученням військово-морських сил ЗСУ коридор використовували для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Росії. Так, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалося п'ять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Читайте також: Російський корабель вогнем зупинив суховантаж, який прямував у Ізмаїл

Як повідомлялось, літаки військово-повітряних сил Великобританії здійснюють наглядові польоти над Чорним морем задля стримання Росії від ударів по суднах з зерном. 

Працюють по 16 годин: як збирають врожай під обстрілами

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пуск ракети з РК "Іскандер-К"

Росія обстріляла Харків з РК "Іскандер" - Нацполіція

Конфлікти16 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Symbolbild Hinrichtung in Iran

Репресії в Ірані продовжуються

Репресії в Ірані продовжуються

Суспільство16 вересня 2023 р.
Мустафа Джемілєв під час інтерв'ю DW

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Конфлікти15 вересня 2023 р.
external

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Конфлікти15 вересня 2023 р.29:26 хв.
external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
свобода слова, робота ЗМІ під час війни

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Суспільство15 вересня 2023 р.
Відбудова на Чернігівщині після бойових дій (фото з архіву)

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Політика14 вересня 2023 р.
На головну сторінку