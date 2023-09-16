Цивільні судна зайдуть до порту Чорноморська - віцепрем'єр

Віцепрем'єр України Олександр Кубраков повідомив, що низка цивільних суден готові зайти до порту Чорноморська для завантаження зерном.

Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через війну Росії проти України суден із портів Одеси, Чорноморська та Південного низка цивільних суден підтвердила готовність зайти до порту Чорноморська, повідомив віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков у суботу, 16 вересня.

"Балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід у порт "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Він зазначив, що раніше встановлений навігаційним дорученням військово-морських сил ЗСУ коридор використовували для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Росії. Так, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалося п'ять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

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Як повідомлялось, літаки військово-повітряних сил Великобританії здійснюють наглядові польоти над Чорним морем задля стримання Росії від ударів по суднах з зерном.