Bild: ООН таємно перемовляється про скасування санкцій з РФ

Нині тривають таємні перемовини між ООН і Росією про скасування санкцій щодо Москви в обмін на відновлення "зернової угоди", пише Bild.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) проводить таємні перемовини з керівництвом Росії з метою укладання угоди, у рамках якої пропонується скасування запроваджених за війну в Україні санкцій проти Росіїв обмін на відновлення "зернової угоди". Про це написало в п'ятницю, 8 вересня, німецьке видання Bild з посиланням на таємний лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, датований 28 серпня, що має у своєму розпорядженні редакція видання.

"Таємний лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша показує, наскільки далеко ООН готова зайти, щоб відновити "зернову угоду" з палієм війни Путіним", - пише видання. "ООН робить усі можливі кроки, щоб відновити угоду. Але не для того, щоб, скажімо, допомогти Україні, яку може влаштувати й нинішній статус-кво, а тому, що трохи менш як три відсотки (725 000 тонн) від зупиненого експорту зерна надійшли на користь Всесвітньої продовольчої програми ООН", - вказує авторка матеріалу.

Як зазначається в матеріалі, сам лист Гутерріша, на який посилається Bild, містить пропозицію з "чотирьох конкретних ключових пунктів угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією", що мала б "призвести до відновлення Чорноморської ініціативи". У редакції німецького видання переконані, що всі ці чотири пункти, по суті, ведуть до відновлення угоди, а "їхня реалізація означала б виконання усіх без винятку вимог терористичного режиму Володимира Путіна", тож це стало б своєрідною "винагородою за його бомбардування українських цивільних цілей".

Гуттеріш пропонує повернути російський держбанк до SWIFT

Одним з пунктів таємних перемовин є перепідключення російського державного "Россельхозбанка" до системи міжбанківських розрахунків SWIFT, а разом з ним і "багато інших" російських державних фінустанов, пише видання. З метою обходу запроваджених проти РФ санкцій, генсек ООН пропонує користуватися послугами спеціально заснованої дочірньої компанії підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA".

Ця підконтрольна Кремлю компанія змогла б "взяти на себе роль сполучної ланки й надавати технічні послуги для платіжних операцій, не виступаючи при цьому в ролі банку, бо в такому разі непотрібна банківська ліцензія, як того вимагає законодавство Люксембургу", прокоментував генсек ООН.

"Виходить, що генсек ООН хоче активувати фейковий банк, покликаний обходити санкції ЄС проти російських банків", - пише Bild.

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ЄС підтримує наміри ООН щодо розблокування "Россельхозбанка"

Виявилося, що такі наміру Гуттеріша підтримує й Брюссель. Приміром, редакція Bild звернулася до Європейської Комісії, як відповідальну за виконання санкцій. І речник ЄК підтвердив, що "ЄС висловив Росії через ООН свою відкритість задля пошуку сталішого, конструктивнішого рішення через призначену дочірню компанію "Россельхозбанка", що дозволяє здійснювати платежі SWIFT відповідно до санкцій ЄС щодо транзакцій сільськогосподарської продукції".

Постачальник фінпослуг SWIFT також непрямо підтвердив ці наміри у відповідь на запит Bild. "Нам відомо про дискусії на високому рівні, що нині точаться навколо Чорноморської зернової ініціативи, тож ми уважно стежимо за розвитком подій", - йшлося в відповіді на запит.

"Тобто ООН і ЄС співпрацюють задля "законного" обходу санкцій щодо SWIFT для "Россельхозбанка", який опинився під санкціями", - пише видання.

ООН воліла б страхувати російські суховантажі від атак ЗСУ

Наступним пунктом стала пропозиція Гуттеріша російському міністру Лаврова страхувати російські суховантажі й транспортні судна від атак ЗСУ в Азовському та Чорному морях. Йдеться про частково профінансовану ООН "страхову компанію для російського експорту продовольства та добрив", що могла за 4-6 тижнів розпочати роботу спільно з британською страховою компанією Lloyd's, що спеціалізується на страхуванні суден і морських перевезень. І тут генсек ООН не обмежується лише "страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив", а пропонує також страхування "hull and PundI".

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Такий тип страхування означає фактично страхування "каско" на випадок заподіяння шкоди третім особам на суднах, що використовуються для перевезення, а "PundI" - це комплексне страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам, пояснює Bild.

"Організація Об'єднаних Націй підтримуватиме страхування, щоб підкреслити важливість російського експорту для глобальної продовольчої безпеки та збільшити кількість учасників ринку, з кінцевою метою зниження витрат на страхування для російських експортерів", - пропонує Гуттеріш Лаврову.

У компанії Lloyd's на запит німецького видання відповіли: "Жодних коментарів".

Розморозити російські рахунки й дозволити захід російських суден у порти ЄС

Наступні пункти угоди передбачають розмороження рахунків російських виробників мінеральних добрив, котрі опинилися під західними санкціями, а також дозвіл для російських суден заходити в порти Німеччини та інших західних країн.

"Організація Об'єднаних Націй може і надалі надавати допомогу у розблокуванні заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива, в Європейському Союзі", - запевнив Гуттеріш Лаврова в листі.

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Ну думку генсека ООН, для цього потрібно "надати список певних рахунків або активів", а російські компанії, що виробляють добрива, повинні звернутися до відповідних національних органів ЄС з проханням про відповідні винятки". Гутерріш також запевнив: "ООН співпрацюватиме з компетентними національними органами та органами ЄС на основі цих запитів".

Нарешті, в четвертому пункті Гутерріш пропонує дозволити "ефективний доступ російських кораблів, які здійснюють транзит харчових продуктів і добрив", до портів країн-членів ЄС за допомогою процедури пришвидшеної видачі відповідних дозволів.

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Тим часом джерела в українському уряді назвали пропозиції Гутерріша є "немислимою зневагою" і "винагородою за агресивну поведінку Росії" з боку Організації Об'єднаних Націй.

Український уряд, за словами одного з високопосадовців, "за жодних обставин" не повернеться до зернової угоди з Росією за цих умов, а також не відмовиться від свого "права, передбаченого міжнародним правом" і надалі проводити атаки на російські військово-морські судна та незаконно збудовані споруди, як-от Кримський міст.

Гуттеріш сам повідомив про лист Лаврову

Власне, ще наприкінці серпня генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що надіслав очільнику російського МЗС листа з "набором конкретних пропозицій, що дозволяють створити умови для відновлення угоди".

Згідно з тодішньою заявою Гутерріша, пропозиція містить конкретні рішення для забезпечення постачання російських харчових продуктів та добрив на світові ринки "за адекватними цінами".

"Зернова угода" діяла майже рік

Нагадаємо, пакет угод про вивіз агропродукції був укладений за участі України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН) у липні 2022 року. "Зерновий коридор" передбачав безперешкодне вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорт Росією зерна та добрив.

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17 липня цього року Росія вийшла з угоди. За даними AFP, за час дії угоди Україні вдалося експортувати 33 мільйони тонн зерна.

До розірвання "зернової угоди" Росія неодноразово нарікала на те, що, за її оцінкою, частина угоди щодо вивезення російських добрив, не виконується.