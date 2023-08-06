Генсек ООН застеріг від ядерної загрози

Антоніу Гутерріш вказав на загрозливу обстановку у світі в 78-ту річницю атомного бомбардування Хіросіми. Генсек ООН звинуватив "деякі країни" в "нерозважливому" брязканні ядерним мечем.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вказав на загрозливу обстановку у світі у 78-ті роковини атомного бомбардування Хіросімиу неділю, 6 серпня. Генсек ООН звинуватив "деякі країни" в "нерозважливому" брязканні ядерним мечем.

Послання Гутерріша на жалобних заходах в Хіросімі зачитала його заступниця - представниця із питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.

"Барабани ядерної війни б'ють знову. Недовіра і розрізненість наростають. Ядерна тінь, що нависала над світом у період "холодної війни", з'явилася знову. І деякі країни знову нерозважливо брязкають ядерним мечем, погрожуючи використати цей засіб знищення", - застеріг генсек ООН у своєму посланні.

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При цьому Гутерріш не уточнив, які саме країни, на його думку, нині брязкають ядерною зброєю.

Заклик до повної відмови від ядерної зброї

Антоніу Гутерріш закликав до повної відмови від ядерної зброї. За його словами, це - єдиний спосіб виключити ризик ядерної війни. Він зазначив, що ООН не заспокоїться, поки "ядерна тінь не зникне раз і назавжди".

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Хіросіма зазнала американського атомного бомбардування 6 серпня 1945 року. Разом із Нагасакі вони стали єдиними місцями бойового застосування ядерної зброї. Тоді унаслідок атаки загинули від 70 до 100 тисяч людей у Хіросімі та 70 тисяч у Нагасакі. Однак загальне число загиблих разом із тими, хто помер від променевої хвороби, перевищує пів мільйона.

Переговори про нерозповсюдження ядерної зброї

У столиці Австрії Відні нині тривають переговори щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), на них Накаміцу заявила, що від самого початку "холодної війни" ризик застосування ядерної зброї не був таким високим, оскільки заснований на правилах порядок, ще не був настільки крихким, як зараз.

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Вона пояснила дедалі більші ризики ядерної війни "нестабільним часом, в який ми живемо" і "найзапеклішою геополітичною конкуренцією, зростанням напруженості та поглибленням розбіжностей між великими державами".

Тим часом прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вказав на збільшення розколу у світі з питання ядерної зброї. "Шлях до миру без ядерної зброї стає ще складнішим через поглиблення розколу у світовій спільноті щодо питання ядерного роззброєння і через ядерні загрози з боку Росії", - сказав він.