У США не сумніваються у переміщенні російської ЯЗ у Білорусь

У розвідці Пентагону не мають сумнівів, що Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Розвідувальне управління міністерства оборони США (DIA) "не має підстав сумніватися" в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї у Білорусь. Про це пише в п'ятницю, 21 липня, CNN із посиланням на високопоставлених чиновників DIA.

За їхніми словами, аналітики "не мають підстав сумніватися" в заявах Путіна і не мають підстав сумніватися в тому, Росія "досягла певного успіху" в передачі озброєнь. Водночас джерела видання не стали розголошувати, чому вони так вважають. Вони визнали, що американській розвідці важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

На початку липня американські і західні офіційні особи заявляли виданню, що Білорусь, схоже, не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Крім того, за їхніми словами, наявні супутникові знімки не показали жодних ознак підготовки і безпекових заходів, які були б стандартними на російському ядерному об'єкті.

Втім, як наголосили інші джерела CNN, в Білорусі є різні об'єкти ще з радянських часів, на яких цілком можливо розмістити деяку частину цієї зброї.

Лукашенко погрожував застосувати ЯЗ у разі агресії

У червні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що "перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі", додавши, що вони були розміщені там для "стримування".

Тоді ж правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі агресії він "без вагань" застосує російську тактичну ядерну зброю, розміщену на білоруській землі. Втім, високопоставлені чиновники розвідувального управління не вірять, що Лукашенко матиме якийсь контроль над арсеналом, пише CNN. На їхню думку, найімовірніше зброя буде повністю контролюватися Росією.

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