США за діалог з РФ і КНР щодо контролю над ядерною зброєю

Білий дім заявив, що США зацікавлені у новій архітектурі контролю над ядерним озброєнням за участю Росії та Китаю.

США зацікавлені у новій архітектурі контролю над ядерним озброєнням за участю Росії та Китаю, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю, 2 червня.

"Замість того, щоб чекати на вирішення усіх наших двосторонніх розбіжностей, США готові зараз залучити Росію до управління ядерними ризиками та розробки системи контролю над озброєннями після 2026 року. Ми готові розпочати ці обговорення", - зазначив Салліван.

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Крім того, США залишаються прихильними до дотримання Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), якщо це зробить Росія. Термін цієї угоди спливає у лютому 2026 року. Салліван зазначив, що Вашингтон також готовий до взаємодії і з Китаєм щодо нової системи контролю над ядерними озброєннями.

Росія призупинила участь у ДСНО

ДСНО (або СНО-3) - договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Договір залишався останньою великою угодою щодо контролю над ядерними озброєннями між Росією та США. Вашингтон і Москва зобов'язувалися скоротити кількість ядерних боєголовок до 1550 одиниць та обмежити кількість пускових установок та важких бомбардувальників до 700 одиниць.

У лютому 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у ДСНО, але не виходить із нього. Після цього Вашингтон і Москва припинили обмінюватися даними про свої ядерні озброєння, зокрема про кількість ядерних боєголовок і бомбардувальників на тих чи інших базах, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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