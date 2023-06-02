  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаСполучені Штати Америки

США за діалог з РФ і КНР щодо контролю над ядерною зброєю

Олена Перепадя | Даниїл Сотников
2 год. тому

Білий дім заявив, що США зацікавлені у новій архітектурі контролю над ядерним озброєнням за участю Росії та Китаю.

https://p.dw.com/p/4S8sp
Запуск американської стратегічної ракети LGM-30A Minuteman III
Запуск американської стратегічної ракети LGM-30A Minuteman IIIФото: UIG/IMAGO

США зацікавлені у новій архітектурі контролю над ядерним озброєнням за участю Росії та Китаю, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю, 2 червня.

"Замість того, щоб чекати на вирішення усіх наших двосторонніх розбіжностей, США готові зараз залучити Росію до управління ядерними ризиками та розробки системи контролю над озброєннями після 2026 року. Ми готові розпочати ці обговорення", - зазначив Салліван.

Читайте також: Ядерна зброя - захист чи загроза? Дилема Німеччини

Крім того, США залишаються прихильними до дотримання Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), якщо це зробить Росія. Термін цієї угоди спливає у лютому 2026 року. Салліван зазначив, що Вашингтон також готовий до взаємодії і з Китаєм щодо нової системи контролю над ядерними озброєннями.

Infografik Atomwaffen der neun Nuklearmächte UK

Росія призупинила участь у ДСНО

ДСНО (або СНО-3) - договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Договір залишався останньою великою угодою щодо контролю над ядерними озброєннями між Росією та США. Вашингтон і Москва зобов'язувалися скоротити кількість ядерних боєголовок до 1550 одиниць та обмежити кількість пускових установок та важких бомбардувальників до 700 одиниць.

У лютому 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у ДСНО, але не виходить із нього. Після цього Вашингтон і Москва припинили обмінюватися даними про свої ядерні озброєння, зокрема про кількість ядерних боєголовок і бомбардувальників на тих чи інших базах, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі

Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дідусь поруч з тілом загиблої онучки. Загинула також матір дівчинки

Закрите укриття у Києві: підозру оголосили трьом посадовцям

Закон і право3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Суспільство12 год. тому12:52 хв.
external

Сучасне укриття замість старого підвалу

Сучасне укриття замість старого підвалу

Панорама13 год. тому04:37 хв.
Солдати мобільної вогневої групи під час тренування

"Ми навчилися не спати": як закривають небо Київщини

"Ми навчилися не спати": як закривають небо Київщини

Конфлікти14 год. тому
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка10 год. тому
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти11 год. тому02:47 хв.
Журналісти чекають перед замком Castel Mimi під Кишиневом, у якому проходить другий саміт Європейської політичної спільноти

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Політика1 червня 2023 р.
На головну сторінку