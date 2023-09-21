Україна і Польща обговорили врегулювання ситуації з зерном

Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього за декілька днів, повідомили у міністерстві аграрної політики України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом. Під час неї сторони обговорили ситуацію з експортом українського зерна та шляхи її врегулювання, повідомляє у четвер, 21 вересня, пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, наступні переговори відбудуться найближчими днями. "Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього", - додали в МінАПК.

Зеленський обговорив питання екпорту з Дудою і Науседою

Водночас 21 вересня в Нью-Йорку президент Литви Гітанас Науседа провів спільну зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом України Володимиром Зеленським. Переговори лідерів стосувалися і питання експорту української агропродукції, зокрема спрощення процедури транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, повідомляє литовський мовник LTR.

Під час цієї зустрічі Науседа наголосив, що розбіжності між Польщею та Україною мають бути вирішені якнайшвидше. За його словами, Польща надала Україні виняткову підтримку, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи "було б безвідповідальним". "Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше через спільну, найважливішу мету - захист Європи від агресивної експансіоністської політики Росії", - сказав він.

"Зерновий" конфлікт України та Польщі

Нагадаємо, що після зняття 15 вересня Єврокомісією обмежень на імпорт українського зерна Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних заборон, незважаючи на вказівку Брюсселя. Україна, своєю чергою, подала проти них позови до Світової організації торгівлі.

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Втім, суперечка з Польщею перейшла на вищий рівень. Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН 19 вересня заявив, що йому тривожно бачити, як "деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер". За його словами, "може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

У відповідь на це польське МЗС викликало українського посла і заявило рішучий протест проти заяв Зеленського. У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що тиск на Варшаву на форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів "не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами".

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Водночас президент Польщі Анджей Дуда скасував заплановану в рамках Генасамблеї ООН зустріч із Зеленським. Наостанок він прокоментував "зернову кризу" і порівняв Україну з потопаючим, "який має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника". А згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передає зброю Україні - бо озброюється сама.

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