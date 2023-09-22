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Дуда: Суперечка щодо зерна не вплине на відносини з Україною

Анастасія Шепелева
22 вересня 2023 р.

Президент Польщі вважає, що суперечка з Україною щодо зерна не матиме суттєвого впливу на двосторонні відносини між країнами. Дуда наголосив, що Київ та Варшава мають вирішити це між собою.

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Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей ДудаФото: Foto Olimpik/NurPhoto/picture alliance

Суперечка між Польщею та Україною щодо імпорту зерна суттєво не вплине на добрі двосторонні відносини між країнами, заявив у п'ятницю, 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда.

"Я не маю жодних сумнівів, що суперечка щодо постачання зерна з України на польський ринок є абсолютним фрагментом усіх польсько-українських відносин, - цитує заяву Дуди на бізнес-конференції агентство Reuters. -  Я не вірю, що це може мати на них значний вплив, тому ми повинні вирішити це питання між собою".

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Глава МЗС Польщі: Варшава хоче бачити економічно сильну Україну

Водночас у статті для Politico міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Варшава хоче бачити "сильну українську державу, яка вийде з цієї війни з динамічною економікою". Крім того, він запевнив у подальшій підтримці Польщею "зусиль України щодо вступу до НАТО і ЄС".

Рау також зазначив, що нема жодних протиріч у позиції Польщі щодо України. "Підтримка України у відсічі російського вторгнення і захист наших громадян, захист від нечесної економічної конкуренції - обидва ці завдання одночасно служать інтересам Польщі", - вважає глава польського МЗС.

Раніше у Нью-Йорку Рау заявив, що його "глибоко вразили" слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН. Хоча Польща не змінила свою політику щодо України, відбулася "радикальна зміна у сприйнятті польською громадською думкою" відносин між країнами, зауважив тоді міністр закордонних справ Польщі.

На питання, як покращити суспільну думку, він відповів, що відновлення атмосфери вимагатиме "титанічних" дипломатичних зусиль.

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Напруженість між Україною та Польщею

Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала на неї позов до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох аграрних продуктів з Польщі.

З трибуни Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй у Нью-Йорку Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора". Після цього президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

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