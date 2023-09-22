Дуда: Суперечка щодо зерна не вплине на відносини з Україною

Президент Польщі вважає, що суперечка з Україною щодо зерна не матиме суттєвого впливу на двосторонні відносини між країнами. Дуда наголосив, що Київ та Варшава мають вирішити це між собою.

Суперечка між Польщею та Україною щодо імпорту зерна суттєво не вплине на добрі двосторонні відносини між країнами, заявив у п'ятницю, 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда.

"Я не маю жодних сумнівів, що суперечка щодо постачання зерна з України на польський ринок є абсолютним фрагментом усіх польсько-українських відносин, - цитує заяву Дуди на бізнес-конференції агентство Reuters. - Я не вірю, що це може мати на них значний вплив, тому ми повинні вирішити це питання між собою".

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Глава МЗС Польщі: Варшава хоче бачити економічно сильну Україну

Водночас у статті для Politico міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Варшава хоче бачити "сильну українську державу, яка вийде з цієї війни з динамічною економікою". Крім того, він запевнив у подальшій підтримці Польщею "зусиль України щодо вступу до НАТО і ЄС".

Рау також зазначив, що нема жодних протиріч у позиції Польщі щодо України. "Підтримка України у відсічі російського вторгнення і захист наших громадян, захист від нечесної економічної конкуренції - обидва ці завдання одночасно служать інтересам Польщі", - вважає глава польського МЗС.

Раніше у Нью-Йорку Рау заявив, що його "глибоко вразили" слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН. Хоча Польща не змінила свою політику щодо України, відбулася "радикальна зміна у сприйнятті польською громадською думкою" відносин між країнами, зауважив тоді міністр закордонних справ Польщі.

На питання, як покращити суспільну думку, він відповів, що відновлення атмосфери вимагатиме "титанічних" дипломатичних зусиль.

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Напруженість між Україною та Польщею

Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала на неї позов до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох аграрних продуктів з Польщі.

З трибуни Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй у Нью-Йорку Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора". Після цього президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

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