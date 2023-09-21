Дуда заявив, що слова прем'єра про зброю невірно зрозуміли

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що прем’єр країни у своїй заяві про зброю для України мав на увазі нове озброєння, яке Польща закуповує собі, а його слова інтерпретували "найгіршим чином".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що коментар прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо припинення передачі зброї Україні був витлумачений неправильно. "Слова прем'єра були інтерпретовані найгіршим чином, - сказав він в інтерв'ю телеканалу TVN24, оприлюдненому у четвер, 21 вересня. - На мою думку, прем'єр-міністр сказав, що ми не передаватимемо Україні нове озброєння, яке ми зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії".

Дуда: Поговорю з Зеленським як тільки буде можливість

Також Дуда заявив, що готовий поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським "як тільки буде можливість", назвавши його другом.

"Як тільки буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але точно не при світлі камер. Тільки так, як ми вже багато разів говорили, ми будемо говорити віч-на-віч, так, як розмовляють два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації", - додав президент Польщі.

Він також наголосив, що суперечка між двома країнами стосується "невеликої частини" українсько-польських відносин.

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"Зерновий" конфлікт України та Польщі

Нагадаємо, що після зняття 15 вересня Єврокомісією обмежень на імпорт українського зерна Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних заборон, незважаючи на вказівку Брюсселя. Україна, своєю чергою, подала проти них позови до Світової організації торгівлі.

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Втім, суперечка з Польщею перейшла на вищий рівень. Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН 19 вересня заявив, що йому тривожно бачити, як "деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер". За його словами, "може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

У відповідь на це польське МЗС викликало українського посла і заявило рішучий протест проти заяв Зеленського. У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що тиск на Варшаву на форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів "не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами".

Водночас президент Польщі Анджей Дуда скасував заплановану в рамках Генасамблеї ООН зустріч із Зеленським. Наостанок він прокоментував "зернову кризу" і порівняв Україну з потопаючим, "який має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника". А згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передає зброю Україні - бо озброюється сама.

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