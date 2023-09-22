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На тлі суперечок: Зеленський подякував полякам за підтримку

Віолетта Чайковська
22 вересня 2023 р.

Зеленського запитали, чи не боїться він втратити дружбу з Польщею через суперечку щодо експорту Україною зерна. Він подякував польському суспільству.

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Президент України Володимир Зеленський, Генасамблея ООН, 19 вересня 2023
Володимир ЗеленськийФото: Brendan McDermid/REUTERS

На тлі напруженості відносин з Польщею президент України Володимир Зеленський подякував полякам за підтримку.

Під час візиту Зеленського до США ввечері 21 вересня кореспондент Польського радіо у Білому домі запитав президента, чи не боїться він, що через суперечку щодо експорту Україною зерна може втратити такого друга як Польща. 

"Я вдячний польському народу, польському суспільству. Ось так", - коротко відповів йому Зеленський. 

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Напруженість між Україною та Польщею

Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала на неї позов до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох аграрних продуктів з Польщі.

З трибуни Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй у Нью-Йорку Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після цього президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.

Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

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