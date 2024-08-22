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Зеленський і Сирський на Сумщині радились щодо фронту

Степан Смишляєв
22 серпня 2024 р.

Президент відвідав прикордоння Сумської області та провів там нараду з головкомом ЗСУ. Йшлося про оперативну обстановку в Курській області РФ і на всій протяжності фронту.

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Президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Володимир Зеленський і Олександр Сирський (архівне фото)Фото: Ukrainian Presidency/ZUMA Wire/IMAGO

Президент Володимир Зеленський відвідав у четвер, 22 серпня, прикордоння Сумської області та провів там нараду з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським і головою Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимиром Артюхом.

"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках", - повідомив президент у Facebook за підсумками наради.

ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курської області

Він також зазначив, що у "визначених районах" Курської області РФ українські підрозділи взяли під контроль ще один населений пункт і "поповнили обмінний фонд для нашої держави".

Як повідомляє пресслужба президента, під час наради йшлося і про координацію дій між військовими, поліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій у прикордонні, зокрема, для організації гуманітарних конвоїв на Курщину, а також роботу там військової комендатури

Влада РФ: У зоні евакуації на Курщині залишається 19 тис. людей

Тим часом виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов на нараді у президента Росії Володимира Путіна в четвер повідомив, що до "зони відселення та евакуації" на Курщині віднесені вісім районів, де проживає 152,6 тисячі мешканців.

За його словами, на сьогодні виїхали понад 133 тисячі осіб, залишилися понад 19 тисяч.

На Сумщині поменшало обстрілів після операції ЗСУ на Курщині

Своєю чергою голова Сумської ОВА на нараді з Зеленським розповів, як змінилася ситуація в регіоні після початку операції ЗСУ на Курщині.

За його словами, зменшилась кількість обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. "Це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду", - йдеться в повідомленні Офісу президента України.

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