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На Сумщині обмежили пересування у 20-км зоні вздовж кордону

Ольга Журавльова
13 серпня 2024 р.

У Сумській області, що межує із Курською областю РФ, запровадили обмеження на пересування через активізацію боїв і дій диверсантів.

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Танк Україні у Сумській області, на кордоні з Росією
Українська техніка на СумщиніФото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

У частині  Сумської області України на кордоні з РФ запроваджують обмеження на пересування через активізацію боїв та дій російських диверсійно-розвідувальних груп. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Допуск людей на зазначену територію здійснюють за українськими паспортами з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні, уточнили військові.

Ракетний удар: частина Сум залишилася без світла

Сумська область, яка межує з низкою російських регіонів, зокрема й Курською областю РФ, постійно потерпає і від ракетних та дронових ударів.

Так, у ніч на 13 серпня внаслідок чергової атаки військ РФ у регіоні зазнали пошкоджень лінія електромережі, газопровід, будівля лікарні, кілька автомобілів. Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Одна людина зазнала поранень.

Загалом у ніч на 13 серпня війська РФ завдали удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними дронами типу "Shahed", повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. 

Силам української ППО вдалося збити 30 БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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