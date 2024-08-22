У Курську та Курчатові встановлюють залізобетонні укриття

У російському Курську розміщують 60 залізобетонних укриттів від обстрілів, у Желєзногорську - 10. Кількість укриттів у Курчатові, де розташована Курська АЕС, визначать найближчим часом, заявив глава російського регіону.

На тлі військової операції ЗСУ в Курській області Росії розпочалося встановлення залізобетонних укриттів від обстрілів в Курську, а також Курчатові та Желєзногорську. Рішення ухвалив оперативний штаб, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов у Telegram у четвер, 22 серпня.

"За моїм дорученням адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей. Плануємо оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі", - написав він.

За словами Смірнова, в Желєзногорську буде встановлено десять залізобетонних укриттів. У Курчатові за 65 км від кордону з Україною, в якому розташована Курська АЕС, також встановлять укриття, при цьому їх кількість і місця розміщення будуть визначені найближчим часом, додав Смірнов.

З огляду на ситуацію в Курській області, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що в РФ вирішили не скасовувати запланованих на вересень виборів губернатора Курської області, щоб мінімізувати паніку в регіоні, проте Центральна виборча комісія Росії все ж вирішила відкласти їх у семи районах.

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ЗСУ на території Росії

Збройні сили України з 6 серпня проводять масштабну наступальну операцію в Курській області. Станом на 20 серпня під українським контролем перебувають понад 1260 квадратних кілометрів території і 93 населені пункти в регіоні. За твердженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські сили просунулися на 28-35 кілометрів углиб території РФ.

Курська АЕС - одна з найбільших станцій у Росії. У її складі - чотири енергоблоки, два з яких продовжують працювати на тлі активних дій ЗСУ в регіоні. "Росатом" 8 серпня заявляв про виявлення на території АЕС осколків і фрагментів збитих ракет. МЗС України повідомляло, що ЗСУ не планують і не бажають атакувати Курську АЕС.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали рити окопи в Курській області, а в Міноборони РФ не виключають багатомісячних боїв у регіоні. При цьому ЗС РФ створюють угруповання військ "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ".

Повномасштабна війна Росії проти України

Воєнні дії на українській території РФ розпочала у 2014 році, повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно завдає удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим.

За останніми верифікованими даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення. Реальні цифри, за оцінкою міжнародної організації, є набагато вищими.