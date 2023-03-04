Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Канцлер Шольц пробув у Вашингтоні лише кілька годин. Проте його зустріч з Байденом вважають знаковою в контексті війни РФ проти України. Партнерство ФРН і США виходить на новий рівень. Репортаж DW з Вашингтона.

Давненько лінією трансатлантичної співпраці не відбувалося стільки подій. Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) ледве повернувся з Вашингтона в Берлін, як міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибула до США минулого тижня, щоби в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку разом зі своїм американським колегою ще раз засудити Росію за її агресивну війну в Україні. Тепер же до Вашингтона прибув і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Це вже другий його візит до Білого дому за 15 місяців перебування на посаді. Очолюваний ним уряд відіграє важливу роль у спільній зі союзниками стратегії США щодо протистояння російському агресорові.

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На низькому старті

Несподіване обрання Шольца канцлером наприкінці 2021 року у Вашингтоні спочатку сприйняли критично. З одного боку тому, що з завершенням терміну перебування на посаді Анґели Меркель (Angela Merkel) закінчилася і стабільність у відносинах тривалістю в 16 років.

З іншого боку, багато хто у США підозрював соціал-демократів Шольца у тому, що вони віддають перевагу Росії перед США - не в останню чергу через інтенсивні контакти між попереднім канцлером від СДПН Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) і президентом Росії Володимиром Путіним.

Канцлерка ФРН Меркель і президент США Байден у жовтні 2021 Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool/REUTERS

Відтак грянула загарбницька війна Росії проти України. А Німеччина з її тісними економічними зв'язками з Росією опинилася і в центрі уваги, і в центрі критики.

Мені довелося побувати у Білому домі на першій пресконференції Байдена та Шольца за два тижні до початку війни. Не хочу приховувати, що прикро було спостерігати за мовчанкою Шольца на тему газопроводу "Північний потік-2". Навіть американські колеги, а зрештою і зацікавлена ​​американська громадськість, не могли зрозуміти, чому очільник уряду Німеччини навіть після прямої погрози Байдена зупинити запуск "Північного потоку-2" у разі війни, так і не зміг вимовити назву газопроводу. За нейтральним виразом обличчя Байдена все ж помітно зчитувалося його обурення. Ця зустріч здавалася протилежністю початку тривалого дружнього партнерства.

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Все змінила війна РФ проти України

Решта - історія. Війні вже рік. А також і промові федерального канцлера про "зміну епох". Уряд Байдена тим часом не припиняв наголошувати на тому, наскільки відносини між двома країнами тісні, довірливі та важливі.

Рік тому Шольц оголосив "зміну епох" у зовнішній політиці ФРН Фото: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Тут, у США, люди розуміють і цінують те, наскільки довгий шлях не тільки Олаф Шольц і його уряд, але й уся Німеччина, пройшли за цей рік. Ще рік тому ніхто не міг собі уявити, що Німеччина колись буде готова надавати таку фінансову і, перш за все, військову допомогу.

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Дружня атмосфера на зустрічі в Овальному кабінеті

Під час цього робочого візиту пресконференції не проводили, але на короткій фотосесії в Овальному кабінеті стала очевидною повага і довіра, яку мають одне до одного обидва лідери. І сигнал Росії однозначний: ми твердо стоїмо на боці України. Домінує усвідомлення того, що західний альянс необхідно зміцнювати. Не лише Росія, але й Китай кидають йому дедалі серйозніший виклик.

Глобальний Південь також пробує свої сили у цій боротьбі за новий світовий порядок і дедалі більше ставить під сумнів масштабну військову та фінансову підтримку, яку надають Україні. Резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням агресивної війни Росії та закликом до Путіна вивести свої війська з України схвалили минулого тижня значною більшістю голосів. Але здається, що це лише питання часу, перш ніж деякі країни перекинуться на пошуки зближення з Китаєм та Росією.

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Розбіжності між союзниками у політиці щодо Китаю

Ймовірно, що на двосторонніх переговорах за зачиненими дверима йшлося і про політику обох країн щодо Китаю. І тут є принципові відмінності. У той час як американський президент дотримується дедалі жорсткішого курсу, а також покладається на економічні санкції, канцлер Німеччини не поспішає і все ще сподівається, що Китай не стане постачати зброю Росії. Китай залишається найважливішим торговельним партнером Німеччини. Думка про втрату китайського ринку викликає не лише у німецьких автовиробників страх щодо виживання бізнесу.

Чимало німецьких підприємств не готові відмовитися від торговельної співпраці з Китаєм Фото: picture-alliance/dpa/O. Spata

Шольц не є людиною широких жестів і гучних слів. Він не очікує компліментів за те, що домігся від США зобов'язання також поставити їхні танки Abrams в Україну. У власній країні він наражається на критику. Натомість тут, у США, такий виважений підхід відкриває багато дверей. Шольц знає, що все ще дуже залежить від військової підтримки США. І що пройде багато років, якщо не десятиліть, перш ніж Європа зможе самостійно протистояти такому агресорові, як Путін. В особі Джо Байдена він має президента США, який з розумінням та сприйняттям ставиться до його обережного і виваженого підходу в політиці.