Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?
Інес Поль
5 год. тому
Канцлер Шольц пробув у Вашингтоні лише кілька годин. Проте його зустріч з Байденом вважають знаковою в контексті війни РФ проти України. Партнерство ФРН і США виходить на новий рівень. Репортаж DW з Вашингтона.
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Давненько лінією трансатлантичної співпраці не відбувалося стільки подій. Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) ледве повернувся з Вашингтона в Берлін, як міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибула до США минулого тижня, щоби в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку разом зі своїм американським колегою ще раз засудити Росію за її агресивну війну в Україні. Тепер же до Вашингтона прибув і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Це вже другий його візит до Білого дому за 15 місяців перебування на посаді. Очолюваний ним уряд відіграє важливу роль у спільній зі союзниками стратегії США щодо протистояння російському агресорові.
Несподіване обрання Шольца канцлером наприкінці 2021 року у Вашингтоні спочатку сприйняли критично. З одного боку тому, що з завершенням терміну перебування на посаді Анґели Меркель (Angela Merkel) закінчилася і стабільність у відносинах тривалістю в 16 років.
З іншого боку, багато хто у США підозрював соціал-демократів Шольца у тому, що вони віддають перевагу Росії перед США - не в останню чергу через інтенсивні контакти між попереднім канцлером від СДПН Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) і президентом Росії Володимиром Путіним.
Відтак грянула загарбницька війна Росії проти України. А Німеччина з її тісними економічними зв'язками з Росією опинилася і в центрі уваги, і в центрі критики.
Мені довелося побувати у Білому домі на першій пресконференції Байдена та Шольца за два тижні до початку війни. Не хочу приховувати, що прикро було спостерігати за мовчанкою Шольца на тему газопроводу "Північний потік-2". Навіть американські колеги, а зрештою і зацікавлена американська громадськість, не могли зрозуміти, чому очільник уряду Німеччини навіть після прямої погрози Байдена зупинити запуск "Північного потоку-2" у разі війни, так і не зміг вимовити назву газопроводу. За нейтральним виразом обличчя Байдена все ж помітно зчитувалося його обурення. Ця зустріч здавалася протилежністю початку тривалого дружнього партнерства.
Решта - історія. Війні вже рік. А також і промові федерального канцлера про "зміну епох". Уряд Байдена тим часом не припиняв наголошувати на тому, наскільки відносини між двома країнами тісні, довірливі та важливі.
Тут, у США, люди розуміють і цінують те, наскільки довгий шлях не тільки Олаф Шольц і його уряд, але й уся Німеччина, пройшли за цей рік. Ще рік тому ніхто не міг собі уявити, що Німеччина колись буде готова надавати таку фінансову і, перш за все, військову допомогу.
Під час цього робочого візиту пресконференції не проводили, але на короткій фотосесії в Овальному кабінеті стала очевидною повага і довіра, яку мають одне до одного обидва лідери. І сигнал Росії однозначний: ми твердо стоїмо на боці України. Домінує усвідомлення того, що західний альянс необхідно зміцнювати. Не лише Росія, але й Китай кидають йому дедалі серйозніший виклик.
Глобальний Південь також пробує свої сили у цій боротьбі за новий світовий порядок і дедалі більше ставить під сумнів масштабну військову та фінансову підтримку, яку надають Україні. Резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням агресивної війни Росії та закликом до Путіна вивести свої війська з України схвалили минулого тижня значною більшістю голосів. Але здається, що це лише питання часу, перш ніж деякі країни перекинуться на пошуки зближення з Китаєм та Росією.
Ймовірно, що на двосторонніх переговорах за зачиненими дверима йшлося і про політику обох країн щодо Китаю. І тут є принципові відмінності. У той час як американський президент дотримується дедалі жорсткішого курсу, а також покладається на економічні санкції, канцлер Німеччини не поспішає і все ще сподівається, що Китай не стане постачати зброю Росії. Китай залишається найважливішим торговельним партнером Німеччини. Думка про втрату китайського ринку викликає не лише у німецьких автовиробників страх щодо виживання бізнесу.
Шольц не є людиною широких жестів і гучних слів. Він не очікує компліментів за те, що домігся від США зобов'язання також поставити їхні танки Abrams в Україну. У власній країні він наражається на критику. Натомість тут, у США, такий виважений підхід відкриває багато дверей. Шольц знає, що все ще дуже залежить від військової підтримки США. І що пройде багато років, якщо не десятиліть, перш ніж Європа зможе самостійно протистояти такому агресорові, як Путін. В особі Джо Байдена він має президента США, який з розумінням та сприйняттям ставиться до його обережного і виваженого підходу в політиці.