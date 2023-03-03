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Байден і Шольц під час зустрічі в Білому домі
Байден і Шольц під час зустрічі в Білому доміФото: Susan Walsh/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден подякував Шольцу за підтримку України

Валерій Сааков
2 год. тому

Німеччина надавала Україні не лише "військову", але й "моральну підтримку", наголосив Джо Байден перед зустріччю з канцлером Шольцом у Вашингтоні. Шольц наголосив на важливості подальшої підтримки України.

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Президент США Джо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за лідерство ФРН у підтримці України у її оборонній війні проти агресії Росії. "Я хочу подякувати вам, Олафе, за ваше сильне і стале лідерство", - сказав Байден в п'ятницю, 3 березня, перед зустріччю з Шольцом у Білому домі. "Я кажу це щиро. Це має величезне значення", - додав американський лідер. На переконання Байдена, Німеччина надавала Україні не лише "військову", але й "моральну підтримку", що була дуже "глибокою".

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За словами Байдена, Шольц сприяв "історичним змінам" в Німеччині, збільшенню витрат на оборону і відходу від залежності від російських енергоносіїв. Це було "нелегко", "дуже важко", визнав Байден. "Ми працюємо разом, пліч-о-пліч, щоб надати Україні надзвичайно важливу допомогу у галузі безпеки", - запевнив Байден, цитує AFP. Німеччина і США також хочуть зробити НАТО "сильнішим і більш дієздатним", додав він.

Шольц воліє надіслати сигнал щодо подальшої підтримки України

Олаф Шольц, своєю чергою, говорив про "дуже, дуже важливий рік через украй небезпечну загрозу миру, яку становить вторгнення Росії в Україну". "Дуже важливо, що ми діяли разом", - додав канцлер, маючи на увазі підтримку України після початку російської агресії 24 лютого 2022 року. "Зараз украй важливо, щоб ми надіслали сигнал, що ми будемо і надалі робити це, допоки буде потрібно, і так довго, як буде необхідно, і що ми готові стояти поруч з українцями так довго, як буде потрібно", - наголосив Шольц.

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Перемовини Байдена з Шольцом відбуватимуться за зачиненими дверима. Після зустрічі пресконференції не планується.

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