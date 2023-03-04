Байден і Шольц у Вашингтоні обговорили підтримку України

Під час перемовин у США Джо Байден і Олаф Шольц пообіцяли підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно", так само, як і змушувати Москву платити ціну за агресію.

Центральною темою переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), які відбулися ввечері в п'ятницю, 3 березня, у Вашингтоні, стала подальша підтримка України. Про це повідомила адміністрація президента США за підсумками перемовин.

"Лідери обговорили поточні зусилля щодо забезпечення безпеки, гуманітарної, економічної та політичної допомоги Україні та важливість підтримки глобальної солідарності з народом України", - йдеться у повідомленні Білого дому. Також Шольц і Байден підтвердили, що Росія нестиме збитки через агресію проти України "стільки, скільки буде потрібно".

В повідомленні уряду Німеччини теж зазначено, що основною темою переговорів була ситуація в Україні. Перед початком перемовин Шольц зауважив: важливо надіслати Україні сигнал, що "ми будемо продовжувати (підтримувати її. - Ред.) стільки, скільки потрібно, і стільки, скільки необхідно".

Читайте також: США оголосили нову допомогу Україні: боєприпаси для HIMARS і Bradley

Байден і Шольц "вирішили всі світові проблеми"

Перемовини між президентом США і канцлером ФРН тривали за зачиненими дверима більше години. В них не брали участі навіть їхні найближчі радники, зауважує Associated Press. Після переговорів, перейшовши до зали де знаходилися інші американські та німецькі чиновники, Байден пожартував, що "двоє лідерів самостійно вирішили всі світові проблеми", розповів агенції один посадовець адміністрації президента США на умовах анонімності.

Як зазначив представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), Байден і Шольц хотіли провести "дуже конфіденційний обмін думками один з одним". Це було "дуже важливо для них", і не секрет, що вони "високо цінують один одного", зазначав він.

Пресконференція за підсумками розмови двох політиків запланована не була. Канцлера ФРН не супроводжував традиційний пул журналістів, хоча зазвичай на таких зустрічах їхня кількість може досягати 25.

Читайте також: У Білий дім без журналістів. Візит канцлера Шольца до США

Шольц відвідав Вашингтон уперше від початку війни

Канцлер Німеччини відвідав Вашингтон уперше з початку війни Росії проти України та вдруге від моменту зайняття своєї посади. Минулого тижня, коли Байден приїздив до України та Польщі, він також заїхав на базу військово-повітряних сил США "Рамштайн" на заході Німеччини.

Як вказали в канцелярії Шольца напередодні його переговорів з Байденом, глава німецького уряду висловив упевненість, що стан трансатлантичних відносин, насамперед - між Німеччиною та США, кращий, ніж упродовж кількох років до цього, а на тлі агресивної війни РФ в Україні їхній подальший розвиток важливий у довгостроковій перспективі. "Основою для цього є довіра. Дуже важливо, щоб ми діяли спільно, щоб ми планували наші подальші кроки", - наголосив Шольц.

Читайте також: Байден у Польщі: Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли