Візит Байдена до ФРН: прощання з добою тісної дружби із США?

Під час візиту до ФРН президента США Джо Байдена його пріоритетом стане збереження німецько-американської співпраці. Завершення терміну його президентства ставить відкриті запитання про майбутнє відносин.

Президентові США Джо Байдену залишаються лічені тижні на посаді, тому настав час для прощального турне. Після того, як йому довелося відкласти свій візит через ураган "Мілтон", Байден має прибути до Німеччини 18 жовтня.

Байден стане першим президентом США після Джорджа Буша-старшого, якого федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) нагородить Великим хрестом Федерального ордена за заслуги. "Таким чином він вшанує внесок президента Байдена в німецько-американську дружбу та трансатлантичний альянс, який Байден значною мірою сформував і зміцнював протягом п'ятьох десятиліть", - оголосила канцелярія федерального президента перед початком візиту.

Для Байдена відносини між США та Європою, зокрема між США та Німеччиною, були дуже важливими. Із закінченням його президентства завершується й ціла епоха. "Мені здається, його можна було б так назвати (останнім трансатлантичним президентом - Ред.)", - сказала DW професорка Американського університету у Вашингтоні та експертка із відносин між США та Європою Мішель Іган. "Це пов'язано з його багаторічною роботою з НАТО, з Мюнхенською конференцією з безпеки та Комітетом із зовнішньої політики Сенату США, завдяки чому він, перш ніж стати президентом, познайомився з багатьма главами європейських держав".

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Чому Байден є переконаним трансатлантистом?

Байден народився в 1942 році. Він виріс у країні, яка допомагала Німеччині відновлюватися після закінчення Другої світової війни. Після спорудження Берлінської стіни в 1961 році, він бачив те, як Західна Німеччина стає одним із найважливіших партнерів США у добу "холодної війни".

План Маршалла - відновлення економіки після Другої світової війни коштом США лягло в основу розвитку Західної Німеччини, Берлін, 5 червня 1947 Фото: picture-alliance/akg-images

"(Байден) у політиці з 1972 року, і його погляди у ​​зовнішній політиці сформував досвід "холодної війни". Німеччина практично опинилася в центрі цього конфлікту", - сказав DW заступник керівника вашингтонського Центру вивчення президентства та Конгресу Пітер Спардінг.

Зовнішньополітичний досвід Байдена також став у пригоді на посаді віцепрезидента в адміністрації Барака Обами. "Сам Обама мав дуже обмежений досвід у зовнішній політиці, коли він балотувався в президенти. Саме тому Байден отримав посаду віцепрезидента. У Байдена були зв'язки та необхідні знання", - каже Іган.

У Європі Обама був дуже популярний під час свого перебування на посаді, адже відновив трансатлантичні відносини після президентства Джорджа Буша-молодшого, продовжує Іган, - хоча душевні зв'язки з Європою мав саме Байден, а не Обама.

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США та Німеччина: багато паралелей вчора й сьогодні

І сьогодні, під час президентства Байдена, Німеччина продовжує залишатися важливим партнером США. Обидві країни є одними з найбільших прихильників України в її протистоянні у розв'язаній Росією війні. Крім того, і США, і Німеччина належать до тих країн, які найбільше наголошують на праві Ізраїлю на самооборону в нинішньому конфлікті на Близькому Сході.

Іган зазначає, що окрім схожих позицій на міжнародній арені, дві країни також мають схожі внутрішні виклики. "І США, і Німеччина зараз переживають політичний розкол", - каже експертка з трансатлантичних відносин.

Джо Байден (п) та президент США Джиммі Картер, 20 лютого 1978 Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

У США демократи та республіканці утворюють два ідеологічно полярні табори, де відчувається протистояння. У Німеччині, за словами Іган, підйом правопопулістської та частково правоекстремістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) є ознакою політичного розколу в суспільстві. "Друга паралель, на мій погляд, - це питання кордонів і прикордонного контролю. Німеччина порушила питання прикордонного контролю, незважаючи на (вільне пересування) в Шенгенській зоні та ЄС", - порівнює Іган.

Після того, як у серпні 2024 року в Золінгені мігрант-афганець убив трьох людей, Німеччина посилила міграційну політику. Це також включало запровадження або розширення контролю на всіх кордонах Німеччини - включно з іншими країнами ЄС. Цей крок не обійшовся без суперечок у Німеччині.

А у США кандидатка у президенти від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс під час виборчої кампанії має чимало головного болю з імміграційною політикою та безпекою на кордоні США з Мексикою. На початку свого президентства Байден практично передав ці питання у ведення Гарріс. Тепер же її опонент Дональд Трамп любить покритикувати нелегальних мігрантів, які, на його думку, відповідальні за значну частину проблем у США.

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США розвертаються до інших партнерів

Байдена також вважають останнім великим трансатлантиком, оскільки, як вважає Пітер Спардінг, Німеччина далі відіграватиме менш важливу роль у зовнішній політиці США, ніж у минулому. Крім того, вона більше не зможе так сильно покладатися на США як на захисника європейської безпеки, додає він. "Німецько-американські відносини виглядатимуть у майбутньому інакше, незалежно від того, хто буде наступним президентом. США розвертаються у бік Індо-Тихоокеанського регіону, де є такий серйозний конкурент як Китай. Тому у США є очікування, що такі країни, як Німеччина, візьмуть на себе більше відповідальності за Європу та її периферію", - каже Спардінг.