Байден: Захист демократії важливіший за будь-який титул

Президент США Джо Байден у відеозверненні до американців пояснив зняття своєї кандидатури з президентських перегонів. Також він підтримав Камалу Гарріс як кандидатку на пост президент США.

Вихід президента США Джо Байдена з президентських перегонів є кроком для захисту демократії та способом об'єднати націю. Про це у четвер, 25 липня, заявив лідер Сполучених Штатів у своєму відеозверненні до американського народу.

"Я шаную цю посаду. Однак свою країну я люблю більше. Для мене було честю всього мого життя бути вашим президентом, але захист демократії, який, на мою думку, стоїть на кону, важливіший за будь-який титул", - заявив Байден.

За словами президента, він вирішив, що "найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню". "Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - у тому числі й особисті амбіції", - додав він.

Також президент США наголосив, що цієї осені "Америці доведеться обирати між рухом уперед чи назад, між надією та ненавистю, між єдністю та розколом".

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Президент допрацює свій термін до кінця

За словами Байдена, "наступні шість місяців будуть зосереджені на виконанні моєї роботи на посаді президента". "Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи і наші громадянські права, від права голосу до права вибору. Я продовжуватиму виступати проти екстремізму на ґрунті ненависті, даватиму зрозуміти, що в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству, ніколи, і крапка", - наголосив він.

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Також президент США наголосив, що "ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну та збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію, та продовжимо робити те саме для союзників в Тихоокеанському регіоні".

Крім цього, Байден збирається "продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі, повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну".

Байден підтримав Гарріс

Президент США також висловив підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс в якості кандидата від Демократичної партії напрезидентських виборах.

"За кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки. Я зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашій чудовій віцепрезидентці Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір", - зазначив Байден.