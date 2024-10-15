Китай вивів колишній український "Варяг" для тиску на Тайбей

Китай заявив, що останній раунд військових навчань навколо Тайваню слугує попередженням "сепаратистам". Аналітики кажуть, що навчання демонструють посилення координації військово-морських можливостей КНР.

Міністерство оборони Тайваню "рішуче засудило" військові навчання, організовані Китаєм у понеділок, 14 жовтня, назвавши їх "ірраціональними та провокаційними", адже численні відділення Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) імітували блокаду острова.

Навчання під назвою "Joint Sword-2024B" відбулися через кілька днів після виступу президента Тайваню Лай Цінде на Національному дні, під час якого він сказав, що Китай "не має права представляти Тайвань" і повторив, що обидві сторони "не підпорядковуються" одна одній.

Пекін вважає Тайвань китайською провінцією і обіцяє "возз'єднатися" з демократичним островом, використовуючи для цього силу, якщо необхідно. Китай дратується риторикою або діями, які свідчать про те, що Тайвань є незалежним або суверенним.

Коли Лай був обраний у січні, Пекін назвав його "небезпечним сепаратистом". Після його інавгураційної промови в травні Пекін провів серію масштабних військових навчань під назвою "Joint Sword-2024А".

У серпні 2022 року Китай провів триденні масштабні бойові навчання після того, як тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань на чолі делегації законодавців від Демократичної партії, де вони зустрілася з лідерами Тайваню.

Тайванський літак ВПС Mirage 2000 відстежував хід китайських навчань, 14 жовтня 2024 Фото: Anadolu/picture alliance

У понеділок командування Східного театру бойових дій НВАК заявило, що останні навчання були "суворим попередженням" тим, хто проводить "сепаратистські дії" та пропагує "незалежність".

"Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності", - заявив представник Східного командування НВАК Лі Сі. Він додав, що кілька родів китайських військ беруть участь у спільних навчаннях для перевірки оперативних можливостей.

НВАК заявила, що навчання були зосереджені на "патрулюванні бойової готовності море-повітря, блокаді ключових портів і районів, атак на морські та наземні цілі та спільному перехопленні всебічної переваги".

Згодом в НВАК заявили, що "успішно завершили" навчання, додавши, що армія Китаю залишається у "високій готовності" і продовжуватиме "зміцнювати бойову готовність", щоб "придушити зусилля тайванських сепаратистів".

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Тиск Китаю - частина реальності життя на Тайвані

Політолог із Тайванського національного університету Лев Нахман сказав DW, що сама промова Лая була "дуже пом'якшеною", а його позиція відображала лінію попередника на посаді. Він додав, що ці навчання були як відповіддю на промову з нагоди Національного дня, відомому на Тайвані як "День подвійної десятки", а також і проявом зневаги Китаю до тайванського президента.

У НВАК представили мапу військових навчань "Joint Sword-2024B", які окільцьовують демократичний острів Фото: PLA/AFP

Живучи під китайською військовою загрозою вже протягом майже семи десятиліть, багато тайванців звикли до військових навчань НВАК. Рада у справах материкового Тайваню (MAC) у відповідь на навчання заявила, що острів не "підкориться" військовим погрозам Китаю.

"Життя триває", - сказав DW тайванець середнього віку на прізвище Пен. Однак, додав він, Лай міг би певною мірою змінити свою риторику стосовно Пекіну. "З моменту вступу на посаду нового президента, - сказав він, - масштаби (військових навчань. - Ред.) помітно зросли".

Жінка з Тайваню на прізвище Сун сказала DW, що, на її думку, Лай представляє голос більшості. Проте, всі повинні бути "готовими до посилення вербального та військового залякування" з боку Китаю, впевнена вона.

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"Ляонін" - колишній український "Варяг" теж був помічений

Науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки (INDSR) Су Цзу Юн сказав DW, що масштабна участь Берегової охорони Китаю (CCG) у понеділкових навчаннях знаменує значну зміну в порівнянні з попередніми.

За даними китайської державної інформагенції Сіньхуа, берегова охорона організувала формування суден для проведення комплексного патрулювання у водах навколо тайванських островів.

Су сказав, що це відображає взаємну інтеграцію берегової охорони Китаю з ВМС як "двох ключових стовпів" військової стратегії проти Тайваню.

"У розробленому сценарії Китаю, якщо відбудеться блокада Тайваню, ВМС НВАК, ймовірно, візьмуть на себе роль затвердження суверенітету, демонструючи претензії Китаю на територію. Тим часом берегова охорона займатиметься морським контролем і управлінням", - аналізує він.

Схоже, що Китай використовує ці навчання також для перевірки продуктивності свого авіаносця "Ляонін". Це вироблений на Чорноморському суднобудівному заводі в українському Миколаєві авіаносний крейсер "Варяг", який дістався китайцям наприкінці 1990-х років. Тайванці помітили цей корабель у водах на південь від острова ще у неділю.

Доцент Інституту міжнародних відносин і стратегічних досліджень при тайванському Університеті Тамкан Лінь Ін-Юй розповів DW, що під час навчань 2023 року також і китайський авіаносець "Шаньдун" діяв у тих же східних морських водах.

"Цього разу "Ляонін", ймовірно, замінить "Шаньдун". НВАК також, ймовірно, перевіряє, чи може "Ляонін" після капітального ремонту відповідати стандартам продуктивності "Шаньдун", - оцінює експерт.