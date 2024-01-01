Тайвань відреагував на слова Сі про "неминуче возз'єднання"

Сі Цзіньпін заявив про "неминучість возз'єднання" Тайваню з Китаєм. У Тайбеї на це відповіли, що "надалі захищатимуть мир" і закликали Китай до співіснування на засадах "миру, рівності, демократії та діалогу".

Тайваньшукатиме шлях для співіснування з Китаєм у довгостроковій перспективі за принципами "миру, рівності, демократії та діалогу", заявила президентка Тайваню Цай Інвень у новорічному зверненні у понеділок, 1 січня.

"Ми сподіваємося, що обидві сторони якомога швидше відновлять здорові та впорядковані обміни", - наводить її слова видання dpa. Водночас Цай Інвень наголосила, що майбутні відносини Тайваню з Китаєм залежатимуть від волі тайванського народу та його демократичного вибору.

Президентка Тайваню також закликала Китай розділити відповідальність за підтримку миру та стабільності в регіоні відповідно до поточного консенсусу міжнародної спільноти.

Оглядачі наголошують, що своїм зверненням Цай Інвень, зокрема, відреагувала на слова лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який напередодні Нового року, а також в своєму новорічному зверненні кілька разів повторив тезу про "неминучість возз'єднання" Тайваню з Китаєм, наполягаючи на тому, що "цього бажає народ".

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"Єдиний вибір Тайваню - надалі захищати мир"

Цай Інвень також зауважила що "єдиним вибором Тайваню в майбутньому залишається продовжувати підтримувати демократію та захищати мир". За її словами, у 2024 році загальний оборонний бюджет острова досягне рекордного рівня в 600,7 мільярда тайванських доларів (близько 19,58 мільярда доларів США).

"Ми повинні продемонструвати нашу рішучість і захистити демократичний і вільний спосіб життя, щоб світ міг ще більше підтвердити, що Тайвань є незамінним і ключовим гравцем у глобальному демократичному мирі", - зауважила президентка.

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Термін президенства Цай Інвень завершується

Керівництво КНР вважає Тайвань частиною своєї країни і ставиться до острова як до бунтівної провінції, що відкололася 1949 року. Компартія Китаю і Сі Цзіньпін оголосили "об'єднання з Тайванем" своєю "історичною місією", яку вони мають намір виконати - за необхідності - із застосуванням військової сили.

Хоча відносини між Китаєм і Тайванем періодично "теплішають", після обрання Цай Інвень президенткою у червні 2016 року Пекін перервав усі зв'язки з керівництвом острова, адже вона виступає за незалежність від КНР. 13 січня у Тайвані відбудуться президентські та парламентські вибори на яких Цай вже не балотуватиметься, адже обіймає посаду президента вже другий термін.