США вперше дадуть зброю Тайваню з фонду для суверенних країн

Сполучені Штати вперше виділяють Тайваню пряму військову допомогу в рамках фонду підтримки іноземних суверенних держав. У Держдепі кажуть, що це не міняє їхньої політики "одного Китаю".

Адміністрація президента США Джо Байдена вперше схвалила пряму військову допомогу Тайваню на суму 80 мільйонів доларів, повідомляє в четвер, 31 серпня, агентство AFP.

Кошти візьмуть з програми "Іноземне військове фінансування", яка передбачає надання грантів або кредитів суверенним країнам. Однак у Державному департаменті США наполягають, що це не означає зміни їхньої політики.

"Відповідно до нашої давньої політики "одного Китаю", яка не змінилася, Сполучені Штати надають Тайваню оборонні товари та послуги, необхідні для того, щоб він міг підтримувати достатній потенціал самооборони", - заявив представник Держдепу та додав, що Вашингтон зацікавлений в мирі й стабільності у Тайванській протоці, "що має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки і процвітання".

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Перший прямий транш

Як зауважує агенція, цей крок, безсумнівно, розлютить Китай. Попередні адміністрації США надавали Тайваню не пряму допомогу, а продавали зброю в межах ділових угод.

Виділення військової допомоги ще має схвалити Конгрес, але, як пише агенція, практично немає сумнівів, що це відбудеться, оскільки законодавці з обох партій широко підтримують Тайвань.

Китай вважає острів своєю територією і неодноразово дорікав Сполученим Штатам за "військову змову" з Тайванем і продаж йому зброї.

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