Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

КНР розпочала військові навчання і патрулювання навколо Тайваню. Такі дії пов'язують з візитом тайванського віцепрезидента до США.

50 хв. тому 50 хв. тому

50 хв. тому 50 хв. тому

Китай у суботу, 19 серпня, розпочав військові навчання повітряних і морських сил біля Тайваню, назвавши це "серйозним попередженням", пише агенція Reuters.

Командування Східного району операцій Народно-визвольної армії КНР, яке відповідає за територію навколо Тайваню, в короткій заяві повідомило, що проводить морське і повітряне патрулювання навколо острова. "Це серйозне попередження сепаратистським силам, що виступають за незалежність Тайваню та вступають у змову із зовнішніми силами з метою провокацій", - сказано в заяві.

За словами командування, маневри проводитимуться для перевірки "реальних бойових можливостей" своїх сил.

Тайвань розгортає свої сили у відповідь

Міністерство оборони Тайваню заявило, що зранку в суботу виявило 42 китайських літаки і вісім кораблів, і розгорнуло кораблі і літаки у відповідь.

Двадцять шість китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, йдеться в заяві міністерства. Протягом десятиліть ця лінія слугувала неофіційним бар'єром між двома сторонами протистояння.

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Агенція Reuters зазначає, що таке "серйозне попередження" було висунуте Китаєм у відповідь на візит віцепрезидента Тайваню Вільяма Лая до Сполучених Штатів.

Лай, який є головним претендентом на посаду президента Тайваню на виборах у січні 2024 року, повернувся зі Сполучених Штатів у п'ятницю, 18 серпня.

Як повідомлялося, у квітні лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".

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