Китай розпочав військові навчання біля Тайваню
Китай у суботу, 19 серпня, розпочав військові навчання повітряних і морських сил біля Тайваню, назвавши це "серйозним попередженням", пише агенція Reuters.
Командування Східного району операцій Народно-визвольної армії КНР, яке відповідає за територію навколо Тайваню, в короткій заяві повідомило, що проводить морське і повітряне патрулювання навколо острова. "Це серйозне попередження сепаратистським силам, що виступають за незалежність Тайваню та вступають у змову із зовнішніми силами з метою провокацій", - сказано в заяві.
За словами командування, маневри проводитимуться для перевірки "реальних бойових можливостей" своїх сил.
Тайвань розгортає свої сили у відповідь
Міністерство оборони Тайваню заявило, що зранку в суботу виявило 42 китайських літаки і вісім кораблів, і розгорнуло кораблі і літаки у відповідь.
Двадцять шість китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, йдеться в заяві міністерства. Протягом десятиліть ця лінія слугувала неофіційним бар'єром між двома сторонами протистояння.
Читайте також: 5 причин, чому Китай не зможе випередити Америку
Агенція Reuters зазначає, що таке "серйозне попередження" було висунуте Китаєм у відповідь на візит віцепрезидента Тайваню Вільяма Лая до Сполучених Штатів.
Лай, який є головним претендентом на посаду президента Тайваню на виборах у січні 2024 року, повернувся зі Сполучених Штатів у п'ятницю, 18 серпня.
Як повідомлялося, у квітні лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".
Читайте також: Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?