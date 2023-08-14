Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Множаться версії, чому Сі Цзіньпін змінив командування Ракетних військ НВАК, поставивши на чолі осіб без необхідного досвіду. Про що свідчать ці перестановки і на що можуть вплинути?

У Збройних силах Китаю відбулися найбільші за останнє десятиліття кадрові перестановки, після того, як два високопоставлені генерали, які курирували ядерний арсенал країни, зникли з поля зору громадськості та без найменших пояснень причин були зняті зі своїх посад.

Минулого місяця канадська консалтингова компанія Cercius, яка займається вивченням політичної еліти КНР, повідомила, що статус близько 10 чинних і відставних керівників Ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), включно з їхнім колишнім командувачем Лі Юйчао та його заступником Лю Ґуанбінем, залишається наразі невизначеним.

Розвідка США вважає, що потенціал Ракетних військ КНР, "імовірно", становить серйозну загрозу для американських сил у Східній Азії Фото: Tang Yanjun/China News Service/picture alliance

Англомовна газета South China Morning Post з Гонконгу написала, що розслідування щодо Лі, а також його заступників веде антикорупційний підрозділ Центральної військової ради (ЦВС). Цей вищий держорган із керівництва всіма ЗС країни очолює голова КНР Сі Цзіньпін.

Наприкінці липня, напередодні річниці створення НВАК, яку відзначають 1 серпня, Сі виступав на різних військових нарадах високого рівня, наголошуючи на необхідності дотримання "суворої дисципліни" та "абсолютному лідерстві" Компартії Китаю (КПК) у взаємодії з армією, повідомляє англомовна газета China Daily, що видається відділом пропаганди ЦК КПК.

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Що все це означає для влади Сі?

ЦВС випустила директиви, що закликають армію для підвищення боєготовності "стримувати, викорінювати і запобігати корупції" у своїх лавах. Цей крок, поряд із незвичайною перестановкою в командуванні Ракетних військ (РВ), спричинив широке обговорення можливих наслідків того, що відбувається в китайській армії, та її перспектив.

Як передало державне інформагентство "Сіньхуа", новим командувачем Ракетними військами НВАК стане Ван Хоубінь, колишній заступник командувача китайських ВМС, а новим політкомісаром - Сюй Сішен, член ЦК КПК, до цього був заступником політкомісара Південного військового округу, одного з п'яти в НВАК. Лайл Морріс, старший науковий співробітник Центру аналізу Китаю при Інституті політики Азійського суспільства, заявив DW, що Пекін "доволі рідко" проводить кадрові перестановки в керівництві одразу двох важливих армійських структур і призначає на високі пости осіб, які "мають дуже мало досвіду" в цьому роді військ.

"Це радше політичний, ніж оперативний крок, тимчасовий захід, спрямований на поповнення командування людьми, яким Сі довіряє", - уточнив Морріс. Зняття з посад і зникнення з публічного простору керівництва Ракетних військ НВАК має спільні риси з відстороненням від посади міністра закордонних справ КНР Цінь Гана, який спершу раптово зник з поля зору громадськості майже на місяць, а потім його змінив його ж попередник Ван Ї.

Тейлор Фрейвел, експерт з НВАК із Массачусетського технологічного інституту, пояснив DW, що обидва інциденти висвічують той факт, що керівні позиції Сі в КПК "залишаються нестійкими навіть після понад 10 років його правління і зміцнення влади". "Це наводить на думку, що подібні події є особливістю правління Сі, а не збоєм у системі", - додав він.

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Чи змінилася військова стратегія Китаю щодо Тайваню?

Ракетні війська, що відповідають за китайські сили ядерного стримування наземного базування, які швидко розвиваються, і ракетні системи, відіграють ключову роль під час навчань із бойовими стрільбами, які Китай проводить у районі Тайваню. Вибір новим командувачем Ракетними військами військового начальника, який має досвід стратегічного планування, здобутий на посаді заступника командувача ВМС Китаю, розглядається деякими військовими експертами як свідчення підвищеної готовності Сі до вторгнення на Тайвань.

Голова КНР Сі Цзіньпін зробив боротьбу з корупцією одним із важливих елементів свого правління Фото: Li Gang/Xinhua/AP/picture alliance

Однак Лінь Ін-Ю, доцент Тамканського університету в Тайбеї, запевнив DW, що "політика Китаю щодо Тайваню навряд чи зазнає істотних змін". Хоча Сі, судячи з усього, "віддає перевагу лояльності кадрів перед їхнім досвідом", можливості ЗС Китаю навряд чи зменшаться тільки через зміну керівництва, додав Лін.

І нагадав, що плани з розвитку китайської армії здебільшого було складено на п'ять-п'ятнадцять років наперед і, найімовірніше, їх і далі виконуватимуть. Пильнішої уваги, на думку Ліня, заслуговує питання про те, чи робить Пекін реальні спроби подолати корупцію під час закупівель озброєнь і бойової техніки.

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Спекуляції навколо перестановок у керівництві РВ НВАК не припиняються

Минулого місяця ЦВС закликав створити "механізм раннього попередження ризиків збереження чесності та непідкупності в армії" для розслідування випадків корупції, що мали місце майже шість років тому. Оскільки китайська влада офіційно не пояснила причини перестановок у керівництві Ракетних військ, деякі спостерігачі припускають, що в іншому разі могли бути розголошені військові секрети.

У жовтні Китайський інститут аерокосмічних досліджень (China Aerospace Studies Institute), аналітичний центр ВПС США, опублікував докладний звіт про структуру та організацію Ракетних військ НВАК, який породив підозри про можливий витік інформації з китайських ЗС. Однак аналітики стверджують, що Сі може використовувати будь-який привід для зміцнення своєї влади і усунення тих, хто дотримується відмінних від нього поглядів.

Гао Ю, відома китайська журналістка і дисидентка, в інтерв'ю DW зазначила, що кадрові перестановки в Ракетних військах НВАК "можуть охоплювати й питання боротьби за владу". Вона додала, що нещодавня смерть Ву Гуохуа, заступника командувача РВ НВАК, ймовірно, пов'язана з останньою за часом спробою Компартії усунути її критиків. На початку липня в китайських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ву помер через "проблеми зі здоров'ям". Однак Гао написала у Twitter, що колишній начальник Ву Гуохуа повідомив їй, що Ву наклав на себе руки у себе вдома.

Користувачка, яка назвалася дочкою Ву, опублікувала повідомлення в китайській соціальній мережі Weibo і спробувала у ньому захистити репутацію свого батька, похваливши його за те, що він "покарав зрадників" під час своєї служби. В умовах, коли те, що відбувається у вищих ешелонах влади КНР, оповите таємницею, "авторитет служби в НВАК може знову постраждати", підсумовує Морріс.