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У Китаї усунули зниклого міністра закордонних справ

Роман Губа
24 хв. тому

Влада Китаю змінила міністра закордонних справ країни. Близько місяця про місцеперебування попереднього міністра Цінь Гана нічого не було відомо, що породило чимало чуток.

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Ексглава МЗС Китаю Цінь Ган
Попередній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган зник з очей громадськостіФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана усунули з посади у вівторок, 25 липня. Про це повідомили державні ЗМІ КНР. Новим міністром закордонних справ країни став дипломат Ван I, який вже очолював це відомство з 2013 по 2022 рік.

Цьому передувало зникнення попереднього міністра з поля зору громадськості та ЗМІ. Востаннє міністра бачили 25 червня під час зустрічі із заступником голови російського МЗС Андрієм Руденком. Раніше міністерство заявляло, що причиною відсутності Цінь був "стан здоров'я" політика.

Новий глава МЗС Китаю Ван І
Новий глава МЗС Китаю Ван ІФото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Зникнення ексміністра з очей громадськості породило чутки, що він втратив прихильність керівника Китаю Сі Цзіньпіна або перебуває під слідством.

Раніше свій візит до Пекіна скасували верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель та глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі. ЗМІ пов'язують це із незрозумілою ситуацією навколо постаті ексміністра.

Цінь Ган став міністром закордонних справ Китаю у грудні 2022 року. До цього він був послом КНР у США, де захищав у ЗМІ та під час публічних виступів позицію Китаю з питань міжнародної політики. Ще раніше дипломат працював речником МЗС країни і став відомий як автор їдких відповідей на запитання журналістів.

ЗМІ пов’язували його стрімкий кар’єрний ріст особистими контактами з очільником країни Сі Цзіньпіном.

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