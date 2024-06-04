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Байден: Ризик війни з РФ зросте, якщо не допомагати Україні

Дмитро Шварц | Ольга Лебедєва
4 червня 2024 р.

Захід опиниться на шляху війни проти Росії, якщо припинить підтримувати Україну, заявив президент США Байден в інтерв'ю журналу Time. За його словами, Україну при цьому не обов'язково приймати до НАТО.

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Президент США Джо Байден
За словами Байдена, ризик війни з РФ зросте, якщо не допомагати УкраїніФото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Мирне врегулювання в Україні означатиме гарантії, що Росія справді більше ніколи не нападе на цю країну, переконаний президент США Джо Байден. При цьому Україні не обов'язково бути членом НАТО, заявив він в інтерв'ю американському журналу Time, опублікованому у вівторок, 4 червня.

Байден закликав не дозволити Україні зазнати поразки

За його словами, Сполучені Штати можуть мати такі ж відносини з Україною, як і з іншими країнами, яким вони постачають зброю для їхньої змоги захищати себе у майбутньому. При цьому Байден нагадав, що він уже говорив у минулому, що "не готовий підтримати вступ України до НАТО".

Крім того, американський президент закликав не дозволити Україні програти у війні проти Росії. Він зазначив, що такий розвиток подій передбачає дестабілізацію Польщі, балканських країн, Білорусі та інших держав регіону.

На питання про ймовірність того, що НАТО опиниться "на слизькому шляху до війни" з Росією, Байден відповів, що на такому шляху Захід виявиться, якщо припинить підтримку України. "У будь-якому випадку, цього просто не буде", - наголосив він.

Допомога США Україні

За останні тижні США оголосили про кілька нових зобов'язань щодо підтримки України. У квітні Конгрес США після кількох місяців дискусій схвалив надання Києву 61 мільярда доларів військової допомоги. За даними міноборони США, від початку повномасштабної війни РФ проти України Вашингтон надав Києву військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів.

Крім того, кілька днів тому стало відомо, що Вашингтон негласно дозволив Києву завдавати ударів по військовим цілям у Росії. Однак, як зазначалося в публікаціях видання Politico і телеканалу CNN, дозвіл стосувався територій "виключно на кордоні з Харківською областю" з метою захистити Харків, який атакується РФ.

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