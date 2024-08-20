Байден виступив з прощальною промовою на з'їзді демократів

Джо Байден наголосив, що любить свою роботу як президента, але більше любить Америку і закликав згуртуватися навколо Камали Гарріс

На відкритті Національного з'їзду Демократичної партії США у понеділок, 19 серпня, у Чикаго президент Джо Байден виступив з прощальною промовою перед однопартіцями. "Я люблю свою роботу, але ще більше я люблю свою країну", - сказав Байден під час тривалих овацій і скандування "Ми любимо Джо!"

Оглядачі зазначають, що промова Байдена була дуже емоційною, і він постійно гуртував однопартійців навколо Камали Гарріс. "Ви готові голосувати за свободу? Ви готові голосувати за демократію і за Америку? Дозвольте запитати вас, чи готові ви обрати Камалу Гарріс і Тіма Волза?" - наголошував під час виступу Байден. Гарріс та та її кандидата у віцепрезиденти Волза він запевнив у своїй енергійній підтримці, а в їх кампанії пообіцяв бути "найкращим волонтером".

У промові Байден критикував Дональда Трампа та наголошував на досягненнях своєї адміністрації - стимулюванні американської економіки і зміцненні американських альянсів за кордоном.

Після промови Байдена, яка тривала близько години, на сцену вийшла віцепрезидентка Гарріс і міцно обійняла його.

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У Чикаго затвердять програмну платформу Демократичної партії

У Чикаго 19 серпня відкрився 49-й національний з'їзд Демократичної партії США, який триватиме до 22 серпня. Очікується, що 22 серпня віцепрезидентка Гарріс офіційно погодиться брати участь як кандидатка у виборах президента США. На з'їзді буде також затверджена програмна платформа партії.

Вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада. Джо Байден 21 липня оголосив про вихід з президентських перегонів і підтримав кандидатуру Гарріс. Та погодилася балотуватися на найвищу державну посаду та достроково була затверджена для офіційного висування делегатами-демократами на національному з'їзді.

Від Республіканської партії США кандидує експрезидент Дональд Трамп.