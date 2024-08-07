Що відомо про кандидата у віцепрезиденти США від Гарріс

Обравши Тіма Волза, Камала Гарріс надала перевагу майстерному політику з досвідом роботи у виконавчій владі, стверджують аналітики. Вважається, що губернатор Міннесоти зможе залучити виборців з інших штатів.

Сьогодні Камала Гарріс є віцепрезиденткою США. Однак оскільки Джо Байден вийшов з перегонів до президентських виборів 5 листопада, вона де-факто є кандидаткою у президенти від Демократичної партії. А це означає, що їй самій потрібен кандидат у віцепрезиденти.

6 серпня Гарріс оголосила, що її вибір припав на Тіма Волза - 60-річного демократа, губернатора штату Міннесота. "З гордістю повідомляю, що я попросила Тіма Волза стати моїм партнером на виборах", - написала вона в соцмережі X. "Як губернатор, тренер, вчитель та ветеран, він захищав інтереси таких же працюючих сімей, як і його (родина. - Ред.). Чудово, що він у нашій команді", - наголосила вона.

У відповідь у своєму дописі в соцмережі X Волз заявив, що для нього є "честю всього життя" бути обраним напарником Гарріс.

"Я готовий, - написав колишній учитель. - Віцепрезидентка Гарріс показує нам, що у політиці можливо все. Це дещо нагадує мені перший день у школі”.

Вважається, що Волз, якого експерти відносно нещодавно включили до списку потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента, міг би посилити позиції Гарріс у боротьбі за пост президента США.

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Волз може залучити виборців Середнього Заходу

Міннесота не відноситься до штатів, що вагаються, - тут за кандидата від демократів голосували на останніх 12-ти президентських виборах. І у неї лише 10 голосів у Колегії виборців. Однак Демократична партія сподівається, що Волз зможе залучити виборців і за межами рідного штату, особливо на Середньому Заході, до складу якого входять 12 штатів, розташованих у північно-східній та на півночі центральної частини США.

Після закінчення школи майбутній політик вступив на службу до Національної гвардії та прослужив 24 роки. Він також працював шкільним учителем - спершу за кордоном, у Китаї, а потім у США, у штатах Небраска та Міннесота, де також тренував футбольну команду своєї середньої школи, яка вперше в історії стала чемпіоном штату.

"Він не дуже відомий на національному рівні, але його досвід дозволяє йому говорити з певною частиною електорату, викликаючи довіру", - зазначив у розмові з DW Філіппо Тревізан, політолог із Американського університету у Вашингтоні. На його думку, Гарріс обрала Волза, щоб "залучити виборців у сільських районах Америки". "Волз назвав Трампа та Венса такими, які не знають середній клас, - пояснив Тревізан. - Тоді як сам він є представником середнього класу".

Волз за прогресивні реформи

З 2007 до 2019 року Волз представляв Міннесоту в Палаті представників США, де був членом комітетів із сільського господарства, збройних сил та у справах ветеранів.

2018 року він переміг на виборах губернатора штату. При ньому було реалізовано низку прогресивних реформ: ухвалено закон про захист права на аборт, легалізовано марихуану для вживання в особистих цілях, посилено перевірку даних при купівлі вогнепальної зброї.

Як губернатор штату Міннесота Волз реалізував кілька прогресивних програм Фото: Glen Stubbe/Minneapolis Star Tribune/Newscom/picture alliance

Після загибелі у травні 2020 року в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда внаслідок дій поліції, що призвело до масових заворушень у низці американських міст, Волз сприяв ухваленню закону про поліцейську реформу. Правоохоронцям, зокрема, було заборонено застосування під час затримання задушливих прийомів. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Волз у квітні 2022 року підписав закон, який забороняє державним органам штату контакти з російськими компаніями.

Майстерний політик з досвідом роботи у виконавчій владі

Волз спершу розглядався як аутсайдер у боротьбі за право висунутись кандидатом у віцепрезиденти США. Проте останнім часом він неодноразово з'являвся у засобах масової інформації та наголошував, що родом із сільської місцевості (він і троє його братів і сестер виросли у маленькому містечку Валентайн, штат Небраска).

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У центрі уваги він опинився, коли в інтерв'ю американській телекомпанії MSNBC назвав вибір республіканцями Трампа та Венса "дивним". Цей ярлик став вірусним і був підхоплений кампанією Гарріс, яка використовувала його у пресрелізах та повідомленнях у соціальних мережах.

Волз також заявив, що, на його думку, республіканці зруйнували сільську Америку та розділили її мешканців. За його словами, мета кампанії Гарріс-Волз: об'єднати людей навколо таких цінностей, як сильні державні школи та доступна охорона здоров'я. "Вибравши Волза, Гарріс віддала перевагу майстерному політику з досвідом роботи у виконавчій владі і вказала на важливість штатів Середнього Заходу, що коливаються, як-от Вісконсин і Мічиган", - підсумувала газета The Washington Post.