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Байден провів паралелі між Гітлером і Путіним

Ася Міллер
7 червня 2024 р.

У своїй промові, присвяченій 80-річній річниці висадки союзників у Нормандії, глава Білого дому нагадав про важливість захисту демократичних цінностей від сучасних ідеологій, які намагаються їх зруйнувати.

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Джо Байден виголошує промову на мисі Пуент-дю-Хок, 7 червня 2024 року
Джо Байден виголошує промову на мисі Пуент-дю-Хок, 7 червня 2024 рокуФото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден провів паралелі між вторгненням Росії в Україну та нацистською агресією часів Другої світової війни під час своєї промови на мисі Пуент-дю-Хок, присвяченій річниці висадки союзників у Нормандії, у п'ятницю, 7 червня. Глава Білого дому припустив, що американські ветерани хотіли б, щоб їхня країна протистояла Володимиру Путіну так само, як свого часу боролася з Адольфом Гітлером.

"Коли війська союзників прибули на пляжі Нормандії в "День Д", диктатор, який завоював континент, нарешті зустрів гідного суперника. Вони виступили проти гітлерівської агресії. Хто-небудь сумнівається, що вони хотіли б, щоб Америка сьогодні виступила проти агресії Путіна тут, у Європі?" - цитує Байдена агентство AFP.

Крім цього, американський президент виступив із критикою ізоляціонізму і нагадав про важливість захисту демократичних цінностей.  "Демократія починається з кожного з нас. Коли ми говоримо про демократію - американську демократію - ми часто згадуємо про такі ідеали, як життя, свобода і прагнення до щастя. Але ми не говоримо достатньо про те, наскільки важко її захищати", - наголосив Байден.

Раніше президент США зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським, який також прибув до Франції, щоб узяти участь у заходах, присвячених 80-річній річниці "Дня Д". Байден вибачився перед Зеленським за паузу в постачанні зброї та пообіцяв Києву подальшу підтримку Вашингтона в боротьбі з російською агресією.

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