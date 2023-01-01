"Виправдовував війну": Аналітики оцінили привітання Путіна

У новорічному зверненні до громадян Володимир Путін звинувачував Захід у підтримці агресії в Україні і нарікав на "санкційну війну" проти РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 1 січня 2023 року.

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Новорічне звернення президента Росії до співгромадян показує, що Володимир Путін зосереджений на виправданні війни і пов'язаних з нею витрат перед жителями РФ, і не впевнений у своїй здатності формувати інформаційний простір у країні, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Тези президента РФ про "повний суверенітет РФ" та "історичні території", імовірно, націлені на ультранаціоналістичну і провоєнну спільноту, яка регулярно посилається на захист анексованих українських регіонів як на причину для досягнення ще більш агресивних цілей та ще більш високої плати за них, вважають аналітики. Крім того, твердження Путіна демонструють його небажання думати про мирний кінець, окрім як на умовах, які диктують Україні та Заходу, зазначають укладачі зведення.

Цьогорічне 9-хвилинне звернення Путін записав на тлі військовослужбовців у штабі Південного військового округу. У новорічному привітанні він кілька разів повторив, що РФ воює за власну "справжню незалежність", заявляв про "моральну історичну правоту", розказував про "захист наших людей на наших історичних територіях", вживав термін "Новоросія" стосовно окупованих регіонів України, звинувачував Захід у "підтримці неонацистів в Україні" і нарікав на "санкційну війну" проти РФ.

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Міністерка у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Ліза Паус (Lisa Paus) вважає за необхідне прискорити інтеграцію українських біженців із дипломом вихователя дитячого садка в ринок праці Німеччини. "Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси", - заявила Паус в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, нагадавши, що наразі дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців. "Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", - наголосила міністерка.

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У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-131/136", знищено 45 дронів, уточнює командування Повітряних сил ЗСУ.

"Тринадцять у 2022-му і 32 - у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!", йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, майже три десятки безпілотників було випущено по Київській області. Попередньо, без постраждалих, але є пошкодження об'єкту інфраструктури.

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Новобраний президент Бразилії Лула да Сілва зустрівся 31 грудня з представниками Росії та України перед своєю інавгурацією і закликав до припинення війни. Він окремо зустрівся зі спікеркою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко.

"У Бразилії ми маємо традицію захищати цілісність націй, і ми будемо говорити з ким завгодно для миру", - сказав Лула , який раніше цього місяця розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити бразильсько-російські відносини.

Швеція змінила Чехію на посаді країни-голови Ради ЄС

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Повноваження голови Ради Євросоюзу перейшли від Чехії до Швеції, яка вже заявила, що продовжить підтримку України. "Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобальних поставок продовольства та енергоносіїв", - зазначила влада скандинавської країни.

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У Києві на коліях відкритої ділянки виявили сторонні предмети, попередньо, уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної", інформує КМДА.

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Дипломати посольства США в Києві через російські атаки провели новорічну ніч у підвалі. "Під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…", - йдеться у жартівливому дописі у Twitter посольства.



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Упродовж минулої доби Росія завдала 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв уточнюється.

Крім того, за добу було запущено 13 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Всі вони знищені українськими силами.

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Нічна атака на Київ: збито 32 повітряні цілі

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У ніч на 1 січня Київ зазнав чергової атаки. Протиповітряна оборона працювала у столиці та області. За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 російські повітряні цілі. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 5:00 ранку за київським часом. Вона тривала понад чотири години. В Шевченківському районі Києва було пошкоджено авто. У Дніпровському районі уламки ракети впали на проїжджу частину.





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