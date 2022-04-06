Українська влада закликала жителів "гарячих точок" евакуюватися

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 6 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей із закликом до евакуації. Про це вона заявила в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона закликала місцевих жителів уважно слідкувати за оголошеннями голів військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) т адослухатися до них.

"Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області. Треба евакуюватися, якщо є така можливість. А зараз ще можливість є", - наголосила посадовиця. За її словами, треба бути готовими до подальшого загострення.



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Мер Віталій Кличко закликав не поспішати повертатися до Києва. "Будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста", - написав він у Telegram. Він також закликав киян бути обережними - "не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години", яка триває в столиці з 21.00 до 6.00.

"Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України - Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю", - повідомив Кличко.

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Внаслідок артилерійського обстрілу старих районів міста Сєвєродонецьк, який здійснили російські війська 6 квітня, палають 10 багатоповерхівок, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Полум'ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі - жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали", - написав він в Telegram-каналі. За словами Гайдая, нині кількість жертв уточнюється.

Також сьогодні росіяни обстріляли цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному, додав він.

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Угорщина готова платити за імпорт російського газу у рублях, якщо про це попросить Росія, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. "У нас немає труднощів з оплатою за газ рублями. Якщо про це попросять росіяни, ми будемо платити рублями", - цитує Орбана агенція AFP.

На тлі санкцій через російську війну в Україні РФ указом президента Володимира Путіна з квітня запровадила новий порядок оплати поставок газу для "недружніх країн" - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через "Газпромбанк".

Країни Великої сімки (G7) та ЄС ще до запровадження нового порядку розрахунків відмовились виконувати вимоги Москви щодо оплати газових поставок у рублях.

Руйнування Бородянки та сотні убитих

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Російські агресори перетворили селище Бородянка на Київщині майже на руїни, повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "Понівечені житлові будинки, зруйнована інфраструктура. Сотні вбитих мирних жителів", - написав він у Telegram, публікуючи відео руйнувань.

"Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля ми думали, що готові до всього. Але Бородянка…. Це найжахливіше, що доводилося бачити. Розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України. Окупанти стерли селище з лиця землі", - повідомив чиновник.

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Постійні представники держав-членів ЄС обговорили п'ятий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Як і планувалося, на засіданні 6 квітня вони не ухвалили рішення щодо нього. Посли продовжать обговорення санкцій наступного дня, повідомило джерело DW у структурах Євросоюзу.

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З початку повномасштабного вторгенння в Україну ЄС заплатив Росії вже 35 мільярдів євро за імпорт енергоносіїв. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, наголосивши, наскільки важливо знизити залежність ЄС від імпорту нафти та газу. За його словами, цього можна досягти за допомогою збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

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У Генасамблеї ООН 7 квітня пройде голосування на пропозицію США виключити Росію з Ради ООН з прав людини. Для призупинення членства країни за грубі та систематичні порушення прав людини потрібно, щоб за цю пропозицію проголосували дві третини зі 193 членів організації.

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Twitter запроваджує нові заходи проти акаунтів членів російського уряду, щоб зменшити вплив офіційної пропаганди в соцмережі. Так, їхні офіційні сторінки більше не будуть з'являтися в рекомендаціях користувачам Twitter у всіх категоріях додатку, включно з пошуковими запитами, йдеться у заяві платформи. "Ми не будемо розширювати або рекомендувати урядові акаунти держав, які обмежують доступ до інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах - незалежно від того, заблокований Twitter у цій країні чи ні", - повідомили у компанії.

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Російські військові використовують мобільні крематорії в Маріуполі для спалювання тіл загиблих мирних мешканців, повідомила Маріупольська міська рада. "В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram-каналі.

Зазначається, що збирають та спалюють тіла вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя місцеві колаборанти та терористи "ДНР", а координує їхню роботу самопроголошений "мер"-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

За даними міськради, тиждень тому приблизні оцінки вказували на п'ять тисяч загиблих в Маріуполі, але з огляду на руйнування "жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців". "Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", - йдеться у повідомленні.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував колишню німецьку канцлерку Анґелу Меркель, яка проігнорувала запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Бучу, а натомість нині відпочиває у Флоренції. "Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово", - написав Мельник на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Меркель заявила, що вважає правильним те, що виступила проти прийняття України до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

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Від початку повномасштабної війни РФ в Україні три магістральні газопроводи пошкоджені, дві газорозподільні станції знищені російською армією, на 48 зупинилась робота, а чотири компресорні станції військові РФ захопили. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його даними, на сьогодні 300 тисяч домогосподарств по Україні лишились без газопостачання. Матеріальні збитки компанії вже складають понад сотні мільйонів євро, втім підрахувати точну оцінку вартості пошкоджень та комерційних втрат в ОГТС України зможуть після завершення війни. Як пояснив Макогон, у фахівців компанії немає фізичного доступу до кількох об'єктів через тривалі бойові дії, зокрема йдеться про пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь Донецької області.

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Фонд енергетичної підтримки України

Міжнародна організація "Енергетичне співтовариство" ухвалила рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення, повідомляє сайт українського уряду. Донорами фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії і корпорації. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

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За 40 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 89 мирних осіб, поранені - 398, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зазначається, що з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів: 44 школи, 26 дитячих садків, один дитячий будинок та 11 адміністративних будівель.

У КМДА додали, що від дій Росії також постраждали: два спортивні об’єкти, п'ять об'єктів соціальної сфери, 17 закладів охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

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