 Українська влада закликала жителів ″гарячих точок″ евакуюватися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

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Новини

Українська влада закликала жителів "гарячих точок" евакуюватися

Росія 42-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події середи, 6 квітня.

Евакуація із Сум, 8 березня 2022

Евакуаційні автобуси в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 6 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

 

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Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей із закликом до евакуації. Про це вона заявила в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона закликала місцевих жителів уважно слідкувати за оголошеннями голів військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) т адослухатися до них.

"Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області. Треба евакуюватися, якщо є така можливість. А зараз ще можливість є", - наголосила посадовиця. За її словами, треба бути готовими до подальшого загострення.
 

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Мер Віталій Кличко закликав не поспішати повертатися до Києва. "Будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста", - написав він у Telegram. Він також закликав киян бути обережними - "не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години", яка триває в столиці з 21.00 до 6.00.

"Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України - Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю", - повідомив Кличко.

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Внаслідок артилерійського обстрілу старих районів міста Сєвєродонецьк, який здійснили російські війська 6 квітня, палають 10 багатоповерхівок, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Полум'ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі - жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали", - написав він в Telegram-каналі. За словами Гайдая, нині кількість жертв уточнюється.

Також сьогодні росіяни обстріляли цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному, додав він.

++18.05++

Угорщина готова платити за імпорт російського газу у рублях, якщо про це попросить Росія, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. "У нас немає труднощів з оплатою за газ рублями. Якщо про це попросять росіяни, ми будемо платити рублями", - цитує Орбана агенція AFP.

На тлі санкцій через російську війну в Україні РФ указом президента Володимира Путіна з квітня запровадила новий порядок оплати поставок газу для "недружніх країн" - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через "Газпромбанк".

Країни Великої сімки (G7) та ЄС ще до запровадження нового порядку розрахунків відмовились виконувати вимоги Москви щодо оплати газових поставок у рублях.

Руйнування Бородянки та сотні убитих

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Російські агресори перетворили селище Бородянка на Київщині майже на руїни, повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "Понівечені житлові будинки, зруйнована інфраструктура. Сотні вбитих мирних жителів", - написав він у Telegram, публікуючи відео руйнувань.

"Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля ми думали, що готові до всього. Але Бородянка…. Це найжахливіше, що доводилося бачити. Розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України. Окупанти стерли селище з лиця землі", - повідомив чиновник.

++17.47++

Постійні представники держав-членів ЄС обговорили п'ятий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Як і планувалося, на засіданні 6 квітня вони не ухвалили рішення щодо нього. Посли продовжать обговорення санкцій наступного дня, повідомило джерело DW у структурах Євросоюзу.

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++17.11++

З початку повномасштабного вторгенння в Україну ЄС заплатив Росії вже 35 мільярдів євро за імпорт енергоносіїв. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, наголосивши, наскільки важливо знизити залежність ЄС від імпорту нафти та газу. За його словами, цього можна досягти за допомогою збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

++16.51++

У Генасамблеї ООН 7 квітня пройде голосування на пропозицію США виключити Росію з Ради ООН з прав людини. Для призупинення членства країни за грубі та систематичні порушення прав людини потрібно, щоб за цю пропозицію проголосували дві третини зі 193 членів організації.

++16.30++

Twitter запроваджує нові заходи проти акаунтів членів російського уряду, щоб зменшити вплив офіційної пропаганди в соцмережі. Так, їхні офіційні сторінки більше не будуть з'являтися в рекомендаціях користувачам Twitter у всіх категоріях додатку, включно з пошуковими запитами, йдеться у заяві платформи. "Ми не будемо розширювати або рекомендувати урядові акаунти держав, які обмежують доступ до інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах - незалежно від того, заблокований Twitter у цій країні чи ні", - повідомили у компанії.

++16.08++

Російські військові використовують мобільні крематорії в Маріуполі для спалювання тіл загиблих мирних мешканців, повідомила Маріупольська міська рада. "В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram-каналі.

Зазначається, що збирають та спалюють тіла вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя місцеві колаборанти та терористи "ДНР", а координує їхню роботу самопроголошений "мер"-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

За даними міськради, тиждень тому приблизні оцінки вказували на п'ять тисяч загиблих в Маріуполі, але з огляду на руйнування "жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців". "Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", - йдеться у повідомленні.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував колишню німецьку канцлерку Анґелу Меркель, яка проігнорувала запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Бучу, а натомість нині відпочиває у Флоренції. "Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово", - написав Мельник на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Меркель заявила, що вважає правильним те, що виступила проти прийняття України до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

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Від початку повномасштабної війни РФ в Україні три магістральні газопроводи пошкоджені, дві газорозподільні станції знищені російською армією, на 48 зупинилась робота, а чотири компресорні станції військові РФ захопили. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його даними, на сьогодні 300 тисяч домогосподарств по Україні лишились без газопостачання. Матеріальні збитки компанії вже складають понад сотні мільйонів євро, втім підрахувати точну оцінку вартості пошкоджень та комерційних втрат в ОГТС України зможуть після завершення війни. Як пояснив Макогон, у фахівців компанії немає фізичного доступу до кількох об'єктів через тривалі бойові дії, зокрема йдеться про пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь Донецької області.

++15.14++

Фонд енергетичної підтримки України

Міжнародна організація "Енергетичне співтовариство" ухвалила рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення, повідомляє сайт українського уряду. Донорами фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії і корпорації. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

++15.00++

За  40 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 89 мирних осіб, поранені - 398, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зазначається, що з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів: 44 школи, 26 дитячих садків, один дитячий будинок та 11 адміністративних будівель.

У КМДА додали, що від дій Росії також постраждали: два спортивні об’єкти, п'ять об'єктів соціальної сфери, 17 закладів охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

Дивитись відео 01:34

Гостомель: що пережили місцеві жителі (06.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


 

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