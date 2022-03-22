У Маріуполі у нелюдських умовах залишаються 100 тисяч людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі досі залишаються 100 тисяч людей, які перебувають у нелюдських умовах під російськими обстрілами. "Станом на сьогодні у місті перебувають приблизно 100 тисяч людей у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків і під постійними обстрілами, бомбардуваннями", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері у вівторок, 22 березня.

Він повідомив, що українська сторона постійно намагається організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. "І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами чи свідомим терором", - нагадав президент України.

Говорячи про захоплення окупаційними військами української гуманітарної колони, що прямувала до Маріуполя, 22 березня біля Мангуша, президент зазначив, що "наразі робиться все, щоб звільнити людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів".

Також Зеленський поінформував, що ведеться робота щодо організації гуманітарних коридорів також у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.

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Раніше у вівторок заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у цей день гуманітарними коридорами з Маріуполя було евакуйовано 7 тисяч осіб. Загалом станом на 22 березня із Маріуполя вдалося виїхати 32 тисячам українців, а по всій країні по країні гуманітарними коридорами виїхали вже понад 200 тисяч осіб, додав представник ОПУ.

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