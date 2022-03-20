 Боррель: Руйнування і вбивства у Маріуполі - воєнний злочин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Боррель: Руйнування і вбивства у Маріуполі - воєнний злочин

Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель закликав засудити злочини РФ.

Люди копають могилу для жертв війни. Маріуполь, 20 березня 2022

Люди копають могилу для жертв війни посеред вулиці. Маріуполь, 20 березня 2022

Руйнування російськими військами Маріуполя є масштабним воєнним злочином. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед початком засідання Ради Євросоюзу в Брюсселі у понеділок, 21 березня.

"Росія справді вчиняє багато воєнних злочинів. Це саме те слово, ми його повинні сказати. Те, що відбувається у Маріуполі, це масштабний воєнний злочин. Руйнують все, бомбардують, убивають всіх, без вибірковості. Це жахливо, ми повинні засудити це найжорсткішим чином", - зазначив Боррель, якого цитує кореспондент DW.

За словами глави європейської дипломатії, міністри закордонних справ країн ЄС будуть обговорювати нові санкції, які би Захід міг запровадити щодо Росії. "Передусім, які стосуються енергетики", - додав Боррель.

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Десятки тисяч жителів міста Маріуполь вже кілька тижнів відрізані від тепло- та водопостачання та змушені ховатися у підвалах та бомбосховищах від бомбардувань житлових районів військами РФ. За даними ООН, у місті добігли кінця запаси харчів та води. Напередодні росіяни скинули бомби на місцевий театр та школу мистецтв, які слугували укриттям для цивільних громадян. Згідно з підтвердженими даними, у місті з 24 лютого через агресію загинули понад дві тисячі громадян, справжді цифри можуть становити 20 тисяч, вказують представники міста. Місцева влада називає дії росіян геноцидом. 

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